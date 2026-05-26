4 minuti per la lettura

Elezioni amministrative in Calabria, a San Calogero, nel vibonese, vittoria di misura di Nicola Brosio sul sindaco uscente Giuseppe Maruca. Terzo classificato Michele Maccarone

SAN CALOGERO – Nicola Brosio si riprende il Comune. Lo fa al termine di una sfida dura, tesa, giocata voto su voto fino all’ultima sezione scrutinata. Il leader di “Insieme per Crescere” ha superato il sindaco uscente Giuseppe Maruca (“La Libertà”) al termine di uno scrutinio combattutissimo, chiuso con appena 58 voti di scarto. La lista guidata da Brosio ha ottenuto 1.126 consensi contro i 1.068 raccolti da Maruca. Più distante Michele Maccarone con “Amministrare Insieme San Calogero-Calimera”, fermo a quota 361 voti. Decisiva l’ultima sezione scrutinata, quando la matematica ha spento definitivamente le speranze di rimonta del sindaco uscente. Brosio, infatti, è rimasto avanti praticamente per tutta la durata dello spoglio, pur senza mai riuscire a staccare davvero il principale competitor. A imporsi come recordman di preferenze è stato il neo consigliere di maggioranza Domiziano Ventrici, capace di totalizzare 211 voti personali.

Per “La Libertà”, oltre allo stesso Giuseppe Maruca, entreranno in consiglio comunale Valentino Barone e Giuseppe Ventrice. Un seggio anche per Michele Maccarone, che siederà tra i banchi della minoranza. Alle urne si sono recati 2.592 elettori, pari al 56,88% degli aventi diritto. Le schede nulle sono state 32, quelle bianche 5.

IL DATO POLITICO: BROSIO CONQUISTA LA FIDUCIA DEGLI ELETTORI, BOCCIATA L’AMMINISTRAZIONE MARUCA

Il dato politico che emerge dal voto appare piuttosto chiaro: Brosio, segretario provinciale di Noi Moderati, torna alla guida del Comune dopo cinque anni da oppositore “esterno” e lo fa riportando al potere un’area politica che sembrava avere esaurito la propria spinta. Parallelamente, l’amministrazione Maruca esce sconfitta, pur riuscendo a mantenere una base elettorale significativa, probabilmente rafforzata anche dai nuovi innesti nella lista.

Delusione, invece, per Michele Maccarone che non è riuscito a rompere il duopolio Brosio-Maruca, pur conquistando un posto in consiglio comunale dal quale proverà a portare avanti la propria azione politica. Di tutt’altro umore il quartier generale di “Insieme per Crescere”, esploso in festa subito dopo la certezza matematica della vittoria. «Onestamente – ha commentato il neo sindaco – ci aspettavamo un risultato più ampio, ma sono felicissimo perché il paese ha deciso di voltare pagina. Credo però che la differenza reale tra noi e Maruca sia stata in parte falsata dalla presenza della terza lista, che pensavamo avrebbe inciso meno».



Brosio ha poi letto il voto come una bocciatura netta dell’esperienza amministrativa uscente: «San Calogero ha guardato ai miei dieci anni da sindaco per proiettarsi nel futuro. Il messaggio che arriva dalle urne è chiaro: l’amministrazione Maruca non è stata apprezzata. Fin dall’inizio attorno al nostro progetto si respirava entusiasmo».

Tra i primi interventi annunciati dal neo primo cittadino c’è quello relativo alla pressione tributaria: «Bisogna intervenire subito sui tributi per capire se esistano margini per alleggerire il peso sui cittadini». Brosio ha inoltre rivendicato il modo in cui la sua coalizione ha condotto la campagna elettorale: «Mai come questa volta la gestione dei comizi ha avuto un peso decisivo. Noi siamo riusciti a parlare sia al cuore sia alla pancia dei sancalogeresi».

LA STOCCATA ALL’EX CAPOGRUPPO DI MINORANZA CALABRIA: «CI HA ABBANDONATO»



Infine la dedica personale e l’affondo politico. «Dedico questa vittoria a mio padre che non c’è più, a mia madre, ai miei figli, alla mia compagna e ai sostenitori che ci sono rimasti accanto in cinque anni difficili». Poi l’attacco all’ex capogruppo di opposizione Antonio Calabria: «Sono state diffuse ad arte voci secondo cui io avrei voluto boicottare la minoranza. In realtà, grazie ai consiglieri Ventrici e Varone, abbiamo svolto un’opposizione dura e coerente. Purtroppo, abbiamo subito la defaillance del capogruppo Calabria, che ci ha abbandonati passando inspiegabilmente dall’altra parte. Politicamente ha certificato la sua inconsistenza. E il fatto di avere vinto senza il suo sostegno rappresenta per me una soddisfazione ulteriore».

A San Calogero il verdetto delle urne è arrivato chiaro: il paese ha scelto di “tornare indietro” per provare ad andare avanti.

Sindaco Nicola Brosio

Lista Insieme per crescere (1126)

Consiglieri

Mario Calzone 92

Maria Contartese 128

Saverio Currà 65

Franco Muzzopappa 90

Mimmo Paglianiti 77

Marcello Preiti 116

Pasquale Ranieli 61

Giusy Razza 74

Franco Scuteri 20

Gregorio Sposaro 104

Domiziano Ventrici 211

Michele Zinnà 29

Candidato a sindaco Giuseppe Maruca

Lista Libertà (1068)

Consiglieri

Valentino Barone131

Desiree Serafina Cordì 117

Francesco Palmieri 115

Sante Prestia 70

Rosina Ranieli 63

Francesco Raso 75

Caterina Scuteri 73

Fortunata Staropoli 115

Andrea Tolomeo 67

Giuseppe Ventrice 148

Domenico Zinnà 51

Candidato a sindaco Michele Maccarone

Lista Amministrare Insieme (361)

Consiglieri

Roberto Arruzzo 14

Giuseppe Barone 37

Isabella Coniglio 54

Romina Formica 41

Pietro Iannello17

Francesco Massara 44

Federica Ranieli 39

Caterina Rugolo 29

Francesco Zucco 2