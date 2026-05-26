Elezioni, incredibile pareggio a Mandatoriccio, si torna al voto

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Elezioni comunali a Mandatoriccio (Cosenza), si torna alle urne il 7 e 8 giugno 2026 dopo il pareggio tra Iozzi e Villella. 852 voti a testa. Tensioni al seggio per una scheda contestata. A Campana finisce l’era Chiarello, eletto sindaco Giacinto Parrotta

Mandatoriccio, in provincia di Cosenza, torna al voto, i prossimi 7 e 8 giugno 2026, per un solo voto. Confermato il pareggio tra Cataldo Iozzi e Teresa Maria Villella (“Nuova Alba”), prima donna candidata a sindaco del centro collinare. 852 a 852 il risultato finale. Confermato dal portale Eligendo. Le operazioni di scrutinio nella sezione n. 3 si sono protratte più del dovuto, fino in serata, a causa di una scheda contestata, attribuibile a Iozzi, che secondo i rappresentanti della coalizione di Villella doveva essere invece annullata, in quanto non presentava sul simbolo la classica croce, ma un segno grafico diverso, un semplice trattino. I pareri e le interpretazioni contrastanti sono sfociati in momenti di forte tensione, per cui si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine per allontanare il pubblico dal seggio e ripristinare la calma.

PAREGGIO A MANDATORICCIO, SI TORNA A VOTARE

Da quanto si è appreso, le tensioni tra i diversi sostenitori dell’una o dell’altra coalizione sarebbero proseguite anche all’esterno, tanto da richiedere il rinforzo dei militari. Al momento di andare in stampa, manca l’ufficialità sul totale dei voti. Sul portale Eligendo, alle 23.15 di ieri, lunedì 24 maggio 2026, risultavano scrutinate 2 sezioni su 3 per una partita ancora tutta da giocare. In caso di annullamento della scheda contestata, Iozzi e Villella sarebbero in pareggio e i cittadini potrebbero essere chiamati a votare tra 15 giorni o a settembre. Invece, se la scheda sarà attribuita a Iozzi, si aprirebbe la strada del ricorso.

Nella mattina di oggi, martedì 26 maggio 2026, è arrivata la conferma ufficiale del pareggio e del ritorno al voto

CAMPANA, VINCE PARROTTA

CAMPANA – Gli elettori di Campana hanno scelto di voltare pagina e di preferire come sindaco un volto nuovo: il generale dell’esercito in quiescenza Giacinto Parrotta. Termina così, dopo 11 anni, l’esperienza amministrativa di Agostino Chiarello, che si era ripresentato senza timori al giudizio dei suoi concittadini, certo del suo buon governo e di aver mantenuto i conti in ordine, elencando i tanti i fondi extrabilancio intercettati. Probabilmente, il programma elettorale della coalizione civica di Parrotta, denominata “Progetto Campana”, è stato più convincente, o semplicemente i campanesi avvertivano l’esigenza, dopo 11 anni, di cambiare musica.

DOPO 11 ANNI TERMINA L’ESPERIENZA CHIARELLO

Lo ha affermato, a caldo, il neo eletto primo cittadino: «Da oggi inizia una nuova storia per Campana, che ha scelto di rialzare la testa, di guardare avanti, di credere che un futuro diverso sia possibile.

Una storia fatta di trasparenza, impegno, vicinanza ai cittadini e amore vero per il paese. Questa vittoria – ha aggiunto – è la voce di una comunità che chiedeva ascolto, rispetto, presenza e coraggio». Gli aventi diritti al voto a Campana sono 1.988, ma si sono recati alle urne 921 persone (46,33%), 8 le schede nulle, 6 le bianche.

A sostegno del Generale, nei giorni scorsi, sono giunti a Campana i big regionali di Forza Italia: gli assessori Pasqualina Straface e Gianluca Gallo, i quali hanno rassicurato circa l’attenzione che la Regione avrà per Campana nei settori di loro competenza. Nella campagna elettorale che si è appena conclusa, non sono mancate le polemiche, né gli attacchi dai palchi che hanno portato l’uscente Chiarello ad aprire un comizio rivestendo i panni di Pinocchio per rispondere con ironia a chi lo accusava di non aver prodotto nulla in 11 anni di consiliatura.

CHI È IL NEO SINDACO DI CAMPANA GIACINTO PARROTTA

Giacinto Parrotta, classe 1961, vanta una carriera brillante come Generale dell’Esercito. Decorato di Croce d’oro al merito dell’Esercito e Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, con il grado di Colonnello ha comandato il 3° Reggimento Bersaglieri della “Brigata Sassari” ed ha partecipato a diverse missioni internazionali. Tra i punti del suo programma elettorale: il risanamento del sistema idrico; la ristrutturazione di Palazzo Rizzo e la riattivazione della comunità alloggio per anziani, attualmente chiusa; il potenziamento dei servizi sanitari di emergenza con una postazione h24 di ambulanza medicalizzata presso la Fiera della Ronza e un’elisuperficie adibita al volo notturno.