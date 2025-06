Pizzo, cittadinanza onoraria a Facchinetti: la minoranza protesta

2 minuti per la lettura

Secondo la minoranza, per la cittadinanza onoraria di Pizzo a Roby Facchinetti sarebbe stata utilizzata una procedura “irrispettosa dei corretti passaggi istituzionali”

PIZZO – Una nota di protesta diramata dai consiglieri di minoranza del gruppo “Domani è oggi” sta sollevando un’onda di polemiche nel comune di Pizzo, mettendo in discussione la procedura adottata per il conferimento della cittadinanza onoraria al celebre artista Roby Facchinetti. I consiglieri Emilio De Pasquale, Giusy Federico e Carlo Capocasale hanno espresso il loro «profondo disappunto», annunciando la loro assenza al prossimo consiglio comunale e alla cerimonia pubblica. Il fulcro della contestazione non è la stima nei confronti cantante, che la minoranza dichiara di apprezzare, ma il metodo con cui si è giunti a questa decisione. Secondo la minoranza, la procedura «irrispettosa dei corretti passaggi istituzionali», ha impedito una discussione preventiva e approfondita in consiglio comunale o in commissioni ad hoc, come avvenuto in passato per simili onorificenze.

I CONSIGLIERI DI MINORANZA DI PIZZO: “NULLA CONTRO FACCHINETTI MA SERVIVA UN DIBATTITO FRANCO”

I consiglieri sostengono che un dibattito democratico sarebbe stato «essenziale per qualsiasi atto pubblico significativo» e avrebbe permesso loro di manifestare legittimamente le proprie perplessità. La sorpresa per la minoranza è stata scoprire che la cittadinanza onoraria verrà conferita contestualmente all’approvazione del Consiglio comunale di Pizzo, durante una cerimonia pubblica alla presenza di Facchinetti e del pubblico. Questa modalità, affermano, li «costringerebbe a manifestare il nostro dissenso alla presenza di un ospite e artista anche da noi apprezzato, compiendo evidentemente uno sgarbo nei suoi confronti». La nota, inviata al presidente del civico consesso, chiarisce che la perplessità non deriva da una mancanza di stima per l’artista, ma da una «profonda preoccupazione per il metodo adottato e per la mancanza di chiari meriti civici alla base di tale onorificenza».

DECISA LA NON PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO CONVOCATO PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA A ROBY FACCHINETTI

I consiglieri di “Domani è oggi” sono convinti che «la trasparenza e la possibilità di confronto siano pilastri fondamentali della democrazia locale», e che questa procedura sembri eluderli.

Di conseguenza, per un atto di «garbo istituzionale» volto a evitare «gesti di dissenso dinanzi all’ospite» e a non creare «imbarazzo» a Facchinetti, che «nulla ha a che fare con questo sgarbo», la minoranza ha deciso di non partecipare né al Consiglio né alla manifestazione. Tuttavia, la nota sottolinea con forza che questa «grave mancanza di rispetto verso l’opposizione non può passare sotto silenzio».