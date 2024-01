Mileto, parere favorevole della Regione: Psc in arrivo dopo 50 anni

2 minuti per la lettura

MILETO (VIBO VALENTIA) – «Ho il piacere e la gioia di comunicarvi una notizia molto importante, quanto utile. La Regione Calabria ha notificato il parere definitivo positivo sul Piano Strutturale Comunale».

Il sindaco di Mileto, Salvatore Fortunato Giordano, manifesta tutta la propria soddisfazione rispetto alla comunicazione di approvazione del progetto di Psc da parte della Regione che di fatto consegna a Mileto un documento atteso da quasi 50 anni. Un percorso travagliato che affonda le proprie radici a cavallo tra gli anni 90 e 2000 quando sul finire della prima consiliatura con sindaco Rocco Condoleo si era giunti ad un passo dall’approvazione di un nuovo strumento urbanistico. Ma proprio Giordano (allora a capo dell’opposizione) fu tra i sostenitori di un ricorso alla giustizia amministrativa (formalmente presentato da un privato cittadino ma politicamente figlio dell’azione dell’opposizione consiliare) che fini con il bloccare il cammino di approvazione dell’allora PRG (Piano regolatore generale). Dopo di allora è partito un cammino lungo e frastagliato avviato dal sindaco Domenico Antonio Crupi e proseguito per diversi mandati (compresi gli anni di commissariamento) tra imprevisti, bocciature, blocchi e ripartenze, errori tecnici e proposte inconciliabili con la realtà del territorio. Fino ad ora quando sembra essere arrivato il momento del varo definitivo.

«Ho già chiesto – ha proseguito Giordano – al Presidente del Consiglio Antonio Direnzo di convocare il Consiglio Comunale a breve per l’approvazione definitiva. Successivamente l’iter verrà completato con le sole pubblicazioni sia sul Burc Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sul sito Web del Comune di Mileto. Insomma, il lavoro portato avanti con tenacia da questa amministrazione viene ancora una volta premiato dal raggiungimento del traguardo che pochi credevano possibile».

In uno slancio di soddisfazione, poi, Giordano ha aggiunto che «avremo tempo per ringraziare chi ha contribuito a questo grande risultato e a chiarirne meglio i contenuti. Fatto è che sin da ora mi sento di esprimere tutta la felicitazione per un grande risultato a vantaggio di tutta la Comunità. Avere regole certe in questo campo molto sensibile, equivale a normalizzare ulteriormente la vita della nostra comunità».

Giordano ha ricordato come «Mileto era dal 1975 anno di adozione del PRG, che attendeva questo momento. In questi anni ci sono state tantissime difficoltà per venire a capo di un’istruttoria veramente complessa, ma alla fine finalmente Mileto, da paese senza regole urbanistiche, avrà un suo PSC e un Nuovo Regolamento Edilizio».

Il sindaco ha anche preannunciato che il prossimo passo sarà «dotare il territorio di Piani Attuativi, che servano nello specifico ad affrontare tutte le esigenze del territorio: dall’accoglienza dei turisti-fedeli, agli insediamenti artigianali; dalle facoltà di espansione edilizia, alla regolarizzazione di tante situazioni di cui la Comunità chiedeva soluzione ma che non è mai arrivata, tranne oggi grazie al nostro costante e tenace operato».