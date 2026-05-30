San Calogero, Nicola Brosio primo sindaco di “Noi Moderati” in Italia

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Il neo sindaco di San Calogero Nicola Brosio il primo in Italia in quota “Noi Moderati”. Il ringraziamento ai vertici nazionali del partito

SAN CALOGERO – «Oggi Noi Moderati scrive una pagina di storia amministrativa e politica». Con queste parole il segretario provinciale del partito commenta la sua elezione a sindaco di San Calogero. Lo stesso sottolinea come si tratti del primo sindaco d’Italia espressione di Noi Moderati.

Secondo il dirigente politico, il risultato ottenuto dalla lista “Insieme per Crescere” rappresenta «una vittoria che premia il lavoro, la coerenza, il radicamento sul territorio. E anche la capacità di costruire una proposta politica seria, moderata e vicina ai cittadini».

UN SUCCESSO CHE PER IL NEO SINDACO NICOLA BROSIO “APPARTIENE A SAN CALOGERO E A TUTTI I TANTI CITTADINI CHE HANNO CREDUTO NEL PROGETTO

Un successo che, secondo Brosio, appartiene «innanzitutto alla comunità di San Calogero e ai tanti cittadini che hanno creduto nel progetto politico fondato su competenza, dialogo e amore per il paese. Essere il primo sindaco d’Italia di questo partito – afferma ancora il segretario provinciale – significa dimostrare che anche dai piccoli centri può partire un messaggio politico forte, concreto e credibile, capace di diventare esempio a livello nazionale».

Vengono, quindi, rivolti ringraziamenti al consigliere regionale Vito Pitaro, all’onorevole Pino Galati e al segretario nazionale Maurizio Lupi, per il sostegno politico e istituzionale garantito durante il percorso elettorale. Parole di riconoscenza anche per elettori, candidati, sostenitori e militanti «che con passione e sacrificio hanno contribuito a questo risultato storico. Adesso inizia il tempo del lavoro, dell’impegno quotidiano e delle risposte concrete», conclude, assicurando che l’azione amministrativa sarà portata avanti «con umiltà, determinazione e spirito di servizio nell’interesse esclusivo della comunità di San Calogero».

La compagine di Brosio ha battuto la lista “La Libertà”, con a capo l’ex sindaco Giuseppe Maruca. Lo scarto è stato di 58 voti. Più indietro la terza lista messa in piedi da Michele Maccarone, fermatasi a quota 361.