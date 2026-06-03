Tropea, il sindaco Giovanni Macrì vara la Giunta. Massimo L’Andolina vicesindaco

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Il sindaco di Tropea Giovanni Macrì nomina la Giunta: spazio alle quote rosa tra novità e “vecchie conoscenze”

TROPEA – Il sindaco di Tropea, Giovanni Macrì, nella giornata di oggi, 3 giugno 2026, con apposito decreto, ha nominato i membri che andranno a comporre la Giunta comunale. Il suo vice sarà Massimo L’Andolina, apprezzato medico, specialista in reumatologia, ed anche scrittore, autore di un romanzo dal titolo “Viaggio in Leningrado”. Hanno ricevuto la nomina di assessore Greta Trecate, bissando così l’incarico della passata consiliatura; Romana Lorenzo, già Assessore agli Affari Generali e Contenzioso nelle Giunte precedenti; Caterina Marzolo già presente nell’amministrazione guidata sempre dal sindaco Nino Macrì che adesso, procederà ad assegnare le deleghe ed espletare gli ultimi atti necessario per l’avvio della vita amministrativa di palazzo Sant’Anna.

LA NUOVA GIUNTA MUNICIPALE SARA’ COMUNICATA AL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE DEL DOPO-ELEZIONI

Nel decreto in merito, il primo cittadino specifica che tale provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni. Elezioni che, ricordiamo, si sono svolte il 24 e 25 maggio scorsi durante le quali il popolo tropeano ha dovuto decidere le sorti della città scegliendo tra tre liste in lizza. “Forza Tropea” con Giovanni Macrì candidato sindaco, “Rigeneriamo Tropea” con Antonio Piserà candidato sindaco e Giuseppe Rodolico candidato sindaco nella lista “Insieme per Tropea”.

La competizione elettorale si è conclusa con la vittoria di Macrì che, così, per la seconda volta è ritornato a palazzo Sant’Anna per riprendere il lavoro che, suo malgrado, ha dovuto interrompere a seguito dello scioglimento per infiltrazioni mafiose.