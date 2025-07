Camera penale Vibo, Giuseppe Bagnato eletto presidente

1 minuto per la lettura

Nuova guida per la Camera Penale “Francesco Casuscelli” di Vibo Valentia: eletto presidente l’avvocato Giuseppe Bagnato

VIBO VALENTIA – Cambio al vertice della Camera Penale “Francesco Casuscelli” di Vibo Valentia. Dopo sei anni e due mandati consecutivi alla guida dell’organismo forense, l’avvocato Pino Aloi cede il testimone al collega Giuseppe Bagnato, uscito vincitore al termine delle votazioni odierne.

Due i candidati in lizza per la presidenza della Camera Penale: Diego Brancia e Giuseppe Bagnato. Quest’ultimo ha ottenuto 25 voti, contro i 12 del suo avversario, mentre si è registrato un solo voto di astensione. Una vittoria netta, che segna l’inizio di una nuova fase per l’organismo che riunisce gli avvocati penalisti vibonesi.

Oltre al presidente, eletto per acclamazione anche il nuovo collegio direttivo, che sarà composto dagli avvocati Bruno Vallelunga, Stefania Rombolà, Giosuè Monardo e Raffaele Manduca. Contestualmente, è stato nominato anche il collegio dei Probiviri, formato dagli avvocati Francesco Lione, Domenico Tripaldi ed Elisa Solano.

Il passaggio di consegne avviene in un clima di continuità e rinnovamento. La Camera Penale vibonese eredita il lavoro svolto negli ultimi sei anni dal presidente uscente Aloi e dal direttivo, protagonisti di numerose iniziative tese a rafforzare il ruolo dell’associazione come punto di riferimento per la classe forense locale e non solo. Tra le priorità, l’attenzione alla formazione, alla tutela dei diritti della difesa e al confronto con le istituzioni giudiziarie del territorio.

Con la nuova presidenza Bagnato, si apre ora una fase che punta a consolidare i risultati ottenuti e a imprimere nuovo slancio all’attività dell’associazione, in un momento storico cruciale per l’avvocatura e la giustizia penale.