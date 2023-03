Vibo, Paolo Giovanni Grieco nuovo prefetto

2 minuti per la lettura

Paolo Giovanni Grieco è il nuovo prefetto di Vibo Valentia, nominato dal consiglio dei ministri viene da Rieti ed è di prima nomina

VIBO VALENTIA – È Paolo Giovanni Grieco il nuovo prefetto a capo dell’Ufficio territoriale del governo di Vibo Valentia. La decisione è stata adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta straordinaria odierna svoltasi a Cutro.

Grieco, 64 anni, è stato commissario prefettizio e/o straordinario in diversi Comuni della provincia di Rieti. All’attivo anche il ruolo di relatore in corsi per operatori comunali degli uffici elettorali/anagrafe degli enti locali, e componente in numerose commissioni di concorso. Ha ricoperto inoltre la carica di vicario della di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma.

Grieco, che si insedierà prossimamente, prende il posto di Roberta Lulli che nei giorni scorsi ha lasciato il proprio ufficio di palazzo Rizzuti. La Lulli torna alle origini, vale a dire alla direzione centrale nel Dipartimento dei vigili del fuoco, dopo aver retto l’Utg per circa due anni.

Si tratta – come è spesso avvenuto – di un prefetto di prima nomina e prossimo alla conclusione della carriera nell’apparato dello Stato.

Presso le Prefettura di Rieti ha maturato un’esperienza professionale più che trentennale. Ha ricoperto numerosi ed importanti incarichi, quali capo di gabinetto, commissario prefettizio straordinario in diversi comuni, presidente della Commissione elettorale circondariale di Rieti e della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

È stato, inoltre, Soggetto Attuatore per l’accoglienza nomadi per la provincia di Rieti, su incarico del Prefetto di Roma quale Commissario delegato nel Lazio. Componente del Gruppo di Lavoro presso il Ministero dell’Interno per la semplificazione dei procedimenti elettorali. Il medesimo, che dal 1986 ha diretto l’Ufficio Elettorale Provinciale acquisendo un’ampia ed approfondita conoscenza della materia, ha svolto anche numerosi incarichi di docenza, oltre che di presidente di commissioni di concorso presso gli enti locali.

Dal 2007 ha svolto le funzioni di Prefetto Vicario e dal 1° dicembre 2014 al 22 maggio 2016 quelle di Vicario in sede priva di titolare.