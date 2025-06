Tucci (M5S): "Il governo Meloni cancella i fondi per l'ospedale di Vibo"

3 minuti per la lettura

Il parlamentare dell’M5S, Riccardo Tucci accusa il Governo Meloni di sabotare la sanità vibonese affermando il mancato stanziamento di 3 milioni di euro per l’ospedale di Vibo, necessari ad avviare i lavori di ristrutturazione

VIBO VALENTIA – È scontro aperto tra il Movimento 5 Stelle e il Governo Meloni sul futuro dell’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia: il deputato pentastellato vibonese, Riccardo Tucci, ha denunciato con parole durissime il mancato stanziamento di 3 milioni di euro da parte dell’esecutivo, fondi indispensabili per avviare i lavori di ristrutturazione di una struttura sanitaria da tempo in condizioni critiche.

Secondo Tucci, la decisione dell’esecutivo non solo rappresenta un colpo alla sanità pubblica del territorio, ma rischia anche di compromettere un investimento ben più ampio da 25 milioni di euro, già previsto per l’ammodernamento e la messa in sicurezza dell’ospedale. Fondi provenienti in larga parte dal Pnrr, grazie al lavoro del precedente governo guidato da Giuseppe Conte, e dai Fondi di Sviluppo e Coesione.

“IL GOVERNO STANZIA 100 MILIARDI IN ARMAMENTI MA NULLA PER L’OSPEDALE DI VIBO”

«Il Governo Meloni – accusa Tucci – non si fa scrupolo di investire oltre 100 miliardi in armamenti, ma non riesce a trovare appena 3 milioni per garantire condizioni dignitose a chi si ammala in Calabria. È questa la loro scala delle priorità: prima i missili, poi i malati».

La somma negata, spiega il deputato, serviva come precondizione per sbloccare il maxi-finanziamento destinato all’efficientamento energetico, l’adeguamento sismico e la riqualificazione strutturale di diversi reparti del Jazzolino, tra cui il Pronto Soccorso e il reparto di Malattie Infettive. Settori nevralgici per l’assistenza sanitaria, che oggi versano in uno stato di degrado strutturale e obsolescenza tecnologica, ben noto sia al personale medico che ai pazienti.

«Con l’indisponibilità di questa cifra – sottolinea Tucci – si rischia concretamente di perdere tutto. Sarebbe uno smacco storico per la città di Vibo e per l’intera provincia, che da anni attende un salto di qualità nella propria offerta sanitaria».

Riccardo Tucci

DA TUCCI ACCUSE ANCHE ALLA REGIONE CALABRIA

Il parlamentare calabrese chiama ora in causa direttamente la Regione Calabria, guidata dal presidente Roberto Occhiuto, e chiede un’azione immediata e sinergica per trovare le risorse mancanti. «Serve responsabilità istituzionale, non scaricabarile politico. Governo e Regione si siedano allo stesso tavolo per salvare questi fondi prima che sia troppo tardi.»

La vicenda riaccende i riflettori sullo stato della sanità nel Vibonese, tra le più fragili d’Italia, penalizzata da anni di tagli, carenze strutturali e scarsità di personale. L’ospedale Jazzolino, in particolare, è da tempo al centro di polemiche per le sue condizioni logistiche precarie, con pazienti costretti a ricevere cure in ambienti vetusti, privi dei più elementari requisiti di comfort e sicurezza. Per Tucci, è in gioco qualcosa di più di una cifra a bilancio: «Qui si decide se Vibo Valentia avrà diritto o meno a una sanità degna di un Paese civile. Non è solo una questione tecnica o contabile: è una questione morale. E non intendiamo restare in silenzio.»

La battaglia per il “vecchio Jazzolino”, dunque, è tutt’altro che chiusa.