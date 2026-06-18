La diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea omaggia mons. Ignazio Schinella

2 minuti per la lettura

La biblioteca della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea sarà intitolata a monsignor Ignazio Schinella, l’indimenticato studioso e rettore del seminario regionale di Catanzaro

MILETO (VIBO VALENTIA) – E ancora vivo nei fedeli della diocesi il ricordo di don Ignazio Schinella, teologo di vaglia nativo di Arena, scomparso nove anni addietro a seguito di un grave incidente stradale. Ora il suo nome resterà nel tempo, il vescovo Attilio Nostro ha infatti proposto al consiglio presbiterale, che ha dato la sua unanime approvazione, di intitolare a lui la biblioteca diocesana, ubicata all’interno del seminario vescovile “Don Rocco Iaria”. L’intitolazione si inserisce nel più ampio progetto, voluto dal vescovo, di riqualificazione degli spazi del seminario.

La decisione, che verrà concretizzata ufficialmente in autunno, si configura come un atto di riconoscenza spirituale verso un sacerdote che ha dato lustro al territorio. Il riconoscimento di una vita che ha incarnato per 44 anni l’ideale del “prete universale”.

Nato ad Arena il 1 febbraio 1949, monsignor Schinella (per tutti don Ignazio) è ordinato sacerdote della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea a dicembre 1973. I suoi primi anni di sacerdozio lo videro a Napoli, ad accompagnare giovani seminaristi verso il sacerdozio come educatore autorevole, instancabile nella formazione delle nuove generazioni. Tornato dopo alcuni anni in Calabria, precisamente a Catanzaro, divenne padre spirituale e poi rettore di quel Pontificio seminario regionale “San Pio X.” Docente di teologia morale presso la Facoltà teologica dell’Italia Meridionale, fu autore di importanti pubblicazioni di carattere etico e teologico e spirituale. Fu inoltre padre spirituale presso il seminario maggiore di Napoli, vice-preside della Pontificia facoltà teologica dell’Italia Meridionale. Nutrì sempre una particolare devozione verso il Beato Francesco Mottola, alla cui figura ispirò la sua azione spirituale e pastorale.

IL RICORDO DI DON IGNAZIO SCHINELLA DEL VESCOVO DELLA DIOCESI DI MILETO

«Don Schinella – spiega il vescovo Nostro – possedette ad alto livello doti umane, culturali e spirituali che ne fecero un riferimento spirituale fondamentale per tanti religiosi e fedeli. La biblioteca tramanderà il suo impegno intellettuale e pastorale costante, essenziale per la formazione dei giovani sacerdoti. Intitolarla a lui è atto di riconoscenza per il seme che, caduto a terra, ha prodotto molti frutti nella Chiesa calabrese».

È giusto che gli venga intitolata la biblioteca «perché la sua vita fu un’offerta costante. Un esercizio continuo della compassione cristiana, un esempio di intelletto illuminato dalla fede. La biblioteca non sarà solo un luogo di libri, ma il cuore vivo di una spiritualità che continua a formare menti e anime».

La Chiesa calabrese, e miletese in particolare, riconosce in don Schinella «uno dei suoi presbiteri più luminosi, un modello di pastore che sapeva unire cultura profonda e amore pastorale.

Quindi, la decisione è stata giusta, necessaria, doverosa. Perché egli non fu solo un sacerdote: fu un prete universale, un intellettuale fedele, un padre spirituale instancabile, un uomo di Dio che amò la Calabria con tutto il cuore».