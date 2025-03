Oltre 10mila presenze per l’edizione 2025 del Carnevale Miletese

7 minuti per la lettura

Si chiude con un grande successo di pubblico l’edizione 2025 del Carnevale Miletese che ha portato a Mileto oltre 10 mila persone tra pubblico e partecipanti attivi al corteo allegorico

MILETO (VIBO VALENTIA) – Si è chiusa in un tripudio di gioia l’edizione 2025 del Carnevale Miletese con la vittoria del carro allegorico allestito dal rione Calvario di San Calogero dedicato alla rappresentazione del “Bene che contrasta il male”. Il grande evento allegorico dell’anno, come viene descritto dall’omonima associazione che da 21 anni lo realizza, è tornato dopo una pausa di un anno (nel 2024 non si è tenuto per problemi logistici) e lo ha fatto in grande stile accogliendo nella città normanna oltre 10 mila persona per la soddisfazione del gruppo organizzatore e del sindaco Salvatore Fortunato Giordano.

L’appuntamento carnevalesco, che come da tradizione si è tenuto nella domenica di carnevale, ha preso il via alle 15 con il lungo corteo allegorico che contava ben 15 attrazioni tra gruppi in maschera, carri allegorici, bande comiche, artisti di strada e giganti, che si è sviluppato lungo un circuito che ha attraversato per due volte il centro cittadino. Per poi concludersi in piazza Pio XII con lo spettacolo conclusivo “Anni 90 e poi… djset” e la cerimonia di premiazione dei concorsi allegorici.

IL TAGLIO DEL NASTRO DEL CARNEVALE MILETESE 2025

Tagliato il nastro alla presenza del sindaco Giordano e dei componenti dell’Associazione carnevale miletese, presieduta da Antonio Sorrentino, il serpentone si è dipanato lungo corso Umberto I aperto dal rullo dei tamburi dei giganti e dalla presenza dei “robot”, un gruppo di trampolieri travestiti da personaggi iconici del cinema da Iron Man e Predator. A seguire poi i partecipanti all’evento divisi tra gruppi e carri. Ma la festa ha coinvolto anche innumerevoli gruppi in maschera spontanei che si sono mescolati al corteo organizzato arricchendo ulteriormente l’offerta allegorica per il pubblico giunto in città. FOTO – Le immagini della festa del Carnevale Miletese 2025

Il concorso allegorico del Carnevale Miletese è diviso in due sezioni, la prima dedicata ai gruppi in maschera la seconda ai carri allegorici. In entrambe le sezioni erano iscritti a concorso 6 attrazioni diverse che sono state valutate da una apposita giuria presenta tra gli spettatori che ha espresso una votazione da 1 a 10 per ogni partecipante. Al termine gli organizzatori hanno sommato tutte le schede decretando i primi 3 classificati tra i 6 gruppi e i primi 3 tra i 6 carri. C’è da dire che per quanto riguarda il concorso allegorico alla fine ci sono stati due ex-aequo che hanno portato i carri premiati a 5 rispetto ai tre premi messi in palio. Dal palco, durante la premiazione, l’organizzazione ha anche precisato che per quanto riguarda gli ex-aequo il premio non sarà diviso ma assegnato integrale ad entrambi.

Tutta la prima parte della manifestazione, inoltre, è andata in live streaming sul canale Youtube di Tele A1 e di Graziano Tomarchio Tv dove è tuttora possibile visualizzare il video integrale. Inoltre la manifestazione è stata trasmessa sulla Tv al canale 18 del digitale terrestre e sarà visibile in replica martedì 4 marzo alle ore 23.

I VINCITORI DEI CONCORSI ALLEGORICI

Il Carro vincitore dell’edizione 2025 del Carnevale Miletese (foto correre.org)

Andando al concorso allegorico sul palco allestito in piazza Pio XII l’associazione ha annunciato i tre vincitori partendo dal terzo classificato ossia il gruppo “I Supereroi” della scuola primaria “Don Bosco” di Vibo Valentia. Al secondo posto “The Charleston” gruppo in maschera a sfondo ballo allestito della Palestra Sport Center Club di Mileto e infine al primo posto è giunto il gruppo “Alice nel paese delle meraviglie” dell’asilo Santa Chiara di Mileto.

Per quanto riguarda i carri, invece, a fare la voce grossa i partecipanti provenienti da San Calogero che hanno conquistato tutte le posizioni del podio, anche se in due casi in coabitazione. Al terzo posto, infatti, sono giunti i carri “Sognare nonostante”, realizzato dal rione Schioppo di San Calogero, e il carro “Lo Zoo dei Matti” dell’associazione di Paravati “Michele Turco” Onlus. La seconda posizione ha registrato un nuovo ex-aequo tra i carri “Spazio ai Sogni un viaggio sulla luna” realizzato dal rione Fontana Vecchia e “Pigna Park” realizzato dal rione Pigna in entrambi i casi di San Calogero. Infine a vincere l’edizione 2025 del Carnevale Miletese il rione Calvario di San Calogero che ha saputo convincere la giuria con la propria rappresentazione del “Il bene che contrasta il male”.

I concorsi allegorici prevedono dei premi in denaro. Per i gruppi pari a 400 euro per il primo classificato, 200 per il secondo e 100 per il terzo. Per i carri i premi sono di 1000 euro per il primo, 700 per il secondo e 500 per il terzo.

LA SODDISFAZIONE DEL SINDACO GIORDANO

«Non ci sono parole o forse c’è ne sarebbero tante! O forse ne servirebbero tante, per esprimere quello che realmente, senza enfasi, merita una manifestazione come quella di oggi. È stata un’edizione del Carnevale Miletese straordinaria, sublime, bellissima, affascinante, stupenda…! Mileto, ancora una volta, ha vinto!»

Con queste parole affidate al proprio profilo social il sindaco Giordano ha salutato compiaciuto l’edizione 2025 del Carnevale Miletese. Giordano ha evidenziato anche come Mileto abbia «accolto tantissima gente, che si è divertita. Che ha ammirato i carri, davvero belli, e i gruppi in maschera, davvero bravi. Una Piazza Pio XII con un palco maestoso. Coriandoli, felicità, tanti bambini contenti».

Il primo cittadino ha riconosciuto che «anche se si tratta di una manifestazione allegorica, proprio in questi momenti si vedono le persone che escono “fuori”; le squadre che si formano, il lavoro per essere i migliori, l’unità di intenti, in un clima di gioia e di divertimento. Un’occasione di crescita. Ebbene, abbiamo bisogno anche di questo. E oggi abbiamo apprezzato le tante espressioni di colore, di ballo, di vestiti costruiti con grande manifattura».

LA GRATITUDINE PER LA RIUSCITA DELL’EVENTO

Il pubblico al Carnevale Miletese 2025

Soddisfazione, quindi, e ringraziamenti «in primis all’Associazione Carnevale Miletese, rappresentata dal Presidente Antonello Sorrentino, ma grazie a tutta l’equipe, che in maniera coordinata ha saputo proporre un’edizione esaltante. Grazie alla Polizia Locale che, insieme alla Protezione Civile di Zungri e ai volontari, ha saputo regolamentare il traffico senza problemi. Ai Carabinieri per la Pubblica Sicurezza. Grazie ai Carri, davvero belli; e ai Gruppi, eterogenei e vari. Grazie ai tecnici e ai DJ, alle scuole di ballo, agli asili (Santa Chiara), alla Scuola pubblica (la Don Bosco di Vibo Valentia) che fanno comprendere come un’offerta didattica educativa globale, può e deve trovare sfogo anche in queste manifestazioni, dove i giovani possono fortificare i rapporti fuori dalle mura scolastiche».

E poi ancora «grazie a San Calogero, che ha “fornito” carri di ottima fattura e Gruppi di persone attivissime nel sociale, che fanno emergere uno spirito attivo e fattivo di quella Comunità. Mi complimento con il collega Sindaco Muraca. Grazie alle scuole di ballo di Mileto e Vibo, eccellenti davvero, al Gruppo dei Fiori di Filandari, alla Banda zoppa di Rometta, agli “eroi”, ai “pirati” dell’oratorio Mamma Natuzza e del Carro di Paravati, che con la sua allegria ci ha fatto ballare e cantare. Grazie alle suore e preti di “Dio ce la mandi buona”.

Infine «grazie alla TV A1. Martedì alle 23 canale 18 replica la diretta di oggi, che ha portato di Mileto anche all’estero. Grazie alle tante maschere libere presenti e a tutti Voi che avete partecipato e mi avete manifestato, come Sindaco di questa Città, le congratulazioni, segno che tutto è stato gradito. Ci diamo appuntamento al prossimo anno, sapendo che questa manifestazione deve essere custodita e rafforzata come un piccolo gioiello di svago, ma con tanti valori sociali ed educativi».