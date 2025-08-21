Vibo Marina e “Una notte da Sogno”: attese migliaia di spettatori e Fred De Palma

2 minuti per la lettura

Vibo Marina si prepara a vivere “Una notte da Sogno”, per la manifestazione sono attese migliaia di spettatori con il gran finale affidato alla musica di Fred De Palma. Predisposto un piano per la raccolta dei rifiuti

VIBO MARINA – È tutto pronto per “Una notte fa Sogno”, l’atteso evento che questa sera animerà il lungomare di Vibo Marina richiamando migliaia di persone. Una lunga serata di spettacoli che culminerà con l’esibizione di Fred De Palma, uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano. Non solo musica e intrattenimento: in vista del grande afflusso di pubblico, il Comune di Vibo e la ditta Muraca hanno predisposto un piano speciale per garantire ordine e pulizia durante e dopo la manifestazione.

Protagonista d’eccezione sarà il “Pesce mangiaplastica”, la grande installazione ecologica che ha lasciato temporaneamente la spiaggia di Bivona per approdare all’incrocio tra il lungomare Cristoforo Colombo e via Michele Bianchi. Qui “attenderà” di essere riempito con i rifiuti in plastica prodotti dai partecipanti. «Nell’area interessata dai tanti spettacoli – fa sapere la Muraca – sono stati collocati appositi contenitori per la raccolta di plastica e lattine: ci piacerebbe non perderne nemmeno una sul selciato!». A supporto, anche i volontari di Plastic Free, impegnati nella sensibilizzazione del pubblico verso comportamenti sostenibili.

VIBO MARINA E LA NOTTE DA SOGNO, NON MANCANO LE POLEMICHE

Se da un lato si respira entusiasmo per l’evento, non manca qualche polemica. A far discutere è stata infatti la chiusura al traffico di numerose strade già dalle prime ore del mattino per consentire il montaggio delle strutture. Una misura necessaria, ma che ha creato disagi alla viabilità e malumori tra i residenti, costretti a percorsi alternativi in un’area già caratterizzata da criticità stradali.

Resta comunque la consapevolezza che, per una notte di festa e di spettacolo, qualche sacrificio possa essere accettato. Vibo Marina si prepara dunque ad accogliere la sua folla più numerosa, pronta a vivere una serata all’insegna della musica, del divertimento e – si spera – anche del rispetto per l’ambiente.