Oliver Stone sbarca a Vibo Marina: tappa calabrese prima del Marateale 2025

1 minuto per la lettura

Il celebre regista statunitense, Oliver Stone, sbarca a Vibo Marina: era a bordo dell’aliscafo proveniente dalle Eolie. Sarà ospite d’onore al Marateale 2025

Vibo Marina – Tra i passeggeri che questa mattina sono giunti al porto di Vibo Marina a bordo dell’aliscafo proveniente dalle isole Eolie c’era una presenza d’eccezione: il celebre regista statunitense Oliver Stone.

Il pluripremiato autore di film iconici come Platoon, JFK e Wall Street ha scelto la rotta eoliana per raggiungere l’Italia continentale, facendo scalo in Calabria prima di proseguire il suo viaggio verso la vicina Basilicata. Ad attenderlo un’auto diretta a Maratea, dove sarà ospite d’onore al Marateale 2025, il prestigioso Premio Internazionale Basilicata dedicato al cinema e alla cultura.

Il regista appena sbarcato a Vibo Marina

“La presenza del regista ha suscitato curiosità e sorpresa tra i passeggeri e il personale dello scalo, confermando ancora una volta la centralità del porto di Vibo Marina come punto strategico per i collegamenti con le isole Eolie e – come in questo caso – porta d’accesso privilegiata anche per gli eventi di rilievo in Basilicata” commenta la Pro loco di Vibo Marina.

Con la sua posizione geografica vantaggiosa e i collegamenti veloci via mare, Vibo Marina si consolida così non solo come scalo turistico, ma anche come crocevia culturale di respiro internazionale.