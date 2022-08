La Baia di Riaci miglior spiaggia d’Italia per le immersioni secondo il National Geographic

2 minuti per la lettura

VIBO VALENTIA – Il National Geographic ha stilato una speciale classifica delle più belle spiagge d’Italia: dall’avventura al relax, ognuna è la migliore nel suo genere. La parte del leone la recita la Sicilia che ne piazza ben tre. Ma anche la Calabria si fa notare: una spiaggia del Vibonese, infatti, risulta essere la migliore per fare attività di snorkeling: Baia di Riaci.

La penisola di Capo Vaticano ospita quella che National Geographic definisce “una delle spiagge più spettacolari d’Italia, con acque turchesi e sabbia zuccherina ai piedi delle scogliere”. La Baia di Riaci è “la migliore spiaggia d’Italia per snorkeling e immersioni: le acque calme e la ricchezza della fauna locale sono l’ideale per concedersi un’immersione nella vita marina”.

Capo Peloro, a Messina, situata sulla punta più estrema della Sicilia, lungo lo Stretto, ritenuta la migliore per panorama, mentre sul terzo gradino del podio si è posizionata Marina di Alberese, nella Maremma toscana, “la migliore spiaggia d’Italia per le escursioni naturalistiche”.

A seguire Pescoluse, in Salento, definita la migliore spiaggia d’Italia per famiglie, mentre l’isola di Favignana è la migliore d’Italia per gli amanti della fotografia. Santa Maria di Castellabate, in Cilento, è la migliore spiaggia per gli amanti dell’Italia tradizionale, mentre la Spiaggia dei Conigli, sull’isola di Lampedusa, già nominata spiaggia più bella d’Italia, è secondo il National Geographic quella ideale per sentirsi lontani da tutto; la spiaggia delle Due Sorelle, nelle Marche, è la migliore per gli amanti dell’avventura.

Tornando in Toscana, Viareggio è una delle destinazioni italiane che secondo il National Geographic sono imperdibili per gli amanti dell’architettura, mentre la spiaggia di Maronti, sull’isola di Ischia, è quella ideale per gli amanti delle Spa e dei Resort.

Chiudono la classifica Punta Aderci, in Abruzzo, ritenuta la migliore d’Italia per le escursioni a piedi, e Riccione quale meta assoluta del divertimento.