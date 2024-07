Miss Italia Calabria ha incoronato Miss città di Parghelia

3 minuti per la lettura

Miss città di Parghelia è Sara Palumbo di Vibo Marina. Seconda classificata, con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza Rebecca Mazza. Terza classificata, con la fascia di Miss Framesi Veronica Falsone. Quarta classificata Ilaria Aquilino. Quinta classificata Giulia Ongia. Sesta classificata Amelia Pellegrino.

Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti di Miss Italia Calabria e titolari della Carli Fashion Agency: «Ringraziamo il meraviglioso pubblico di Parghelia: numeroso e calorosissimo. Ringraziamo il sindaco di Parghelia Antonio Landro e il vicesindaco Tommaso Belvedere per aver ospitato Miss Italia Calabria facendoci sentire a casa. Ringraziamo Calabria Straordinaria perché questa serata è cofinanziata con il contributo della Legge 13/85. Ci teniamo a sottolineare che tutto lo spettacolo è incentrato sulla valorizzazione della storia, delle tradizioni e degli artisti della nostra bellissima Calabria. Ringraziamo l’artista calabrese Ilenia Mazza per aver impreziosito l’evento con la sua performance canora incantando gli spettatori con il suo talento. Ringraziamo la nostra super squadra, le aspiranti miss e le loro famiglie. Invitiamo le ragazze calabresi a iscriversi alle selezioni sul sito ufficiale di Miss Italia e a partecipare a questa straordinaria avventura insieme a noi!».

Il Comune di Parghelia ha ospitato la settima tappa di Miss Italia Calabria in piazza Europa. Il sindaco di Parghelia Antonio Landro ha evidenziato l’importanza di ospitare una kermesse come Miss Italia Calabria: «È una manifestazione che valorizza ulteriormente questo territorio e la Bandiera Blu 2024. Per noi, è una grande opportunità per la valorizzazione delle nostre bellezze. Parghelia è stata definita la perla della Costa degli Dei». Il vicesindaco di Parghelia Tommaso Belvedere: «Parghelia è un paese marinaro. Tutta Auguro alle aspiranti miss calabresi di portare sul palcoscenico del nostro Comune la loro bellezza e personalità».

MISS ITALIA CALABRIA 2024: TEMA E SPETTACOLO

Questa edizione di Miss Italia Calabria è dedicata alla “Calabria tra storie e tradizioni – un viaggio d’incanto”. Obiettivo: promuovere le peculiarità della nostra Regione, celebrando la sua ricca cultura, la sua affascinante storia e le sue splendide ricchezze naturali. Uno spettacolo curato in ogni minimo dettaglio con la direzione artistica di Linda Suriano, i testi di Francesca Marchese, le coreografie di Lia Molinaro, i costumi dell’Accademia New Style – Scuola di moda e design di Cosenza, diretta da Franca Trozzo. Katia Giannini, esperta in dinamiche dell’inconscio e mental coach, ha sostenuto le aspiranti miss, aiutandole a salire sul palco con maggiore sicurezza e consapevolezza, permettendo loro di esprimere al meglio le proprie potenzialità. La settima tappa del concorso, condotta con grinta ed entusiasmo da Linda Suriano e Andrea De Iacovo, ha tenuto alta l’attenzione degli spettatori, creando un’atmosfera vibrante e partecipativa.

MISS CITTÀ DI PARGHELIA: GIURIA

A proclamare la vincitrice della settima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Carlotta Caputo (Miss Calabria 2023), Salvatore Garbato (make-up artist delle dive), Antonio Pugliatti (Framesi), Franca Trozzo (direttrice Accademia New Style – Scuola di moda e design di Cosenza), Raffaele Patania (Miluna), Katya Giannini (esperta in dinamiche dell’inconscio e mental coach), Renzo Vallone (consigliere Comune di Parghelia), Rosy Cutuli (assessore Comune di Parghelia), Cristina Anello (presidente Pro loco Parghelia).

MISS CITTÀ DI PARGHELIA

A seguito dell’incoronazione, Miss città di Parghelia ha confessato di aver provato: «Tantissime emozioni. È stata una vittoria inaspettata perché è la prima volta che partecipo a questo concorso. Dedico la fascia ai miei genitori che mi sostengono in questo percorso. Il mio sogno nel cassetto è diventare una stilista o comunque lavorare nel mondo della moda».

PROSSIMI APPUNTAMENTI MISS ITALIA CALABRIA

Prossimi appuntamenti con Miss Italia Calabria del mese di luglio: il 26 a Mangone, il 27 a Marina di Sibari, il 28 a Cosenza, il 29 a Trebisacce, il 30 a Frascineto e il 31 a Rota Greca. Prosegue così il viaggio di Miss Italia Calabria, portando con sé la magia di una Regione ricca di storia e meraviglie, in cui ogni tappa diventa un’occasione unica per celebrare la bellezza, la cultura e le sue tradizioni.