X
<
>

Mattarella a Firenze per giuramento allievi Scuola marescialli Carabinieri

| 8 Maggio 2026 18:01 | 0 commenti

Video Askanews
1 minuto per la lettura

Firenze, 8 mag. (askanews) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Firenze alla Scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri, in occasione della cerimonia di giuramento e conferimento degli alamari agli allievi del quindicesimo corso triennale, intitolato al maresciallo maggiore Oreste Leonardi, medaglia d’oro al valor civile alla memoria. La cerimonia si svolge nella caserma maresciallo maggiore Felice Maritano. Il Capo dello Stato è stato accolto dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, dal Capo di Stato Maggiore della Difesa italiana, Luciano Antonio Portolano, dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, dalla sindaca di Firenze, Sara Funaro, e dal prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino.

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA