Il Canto delle Sirene dal Giardino degli Dei a Ricadi

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Nasce a Capo Vaticano “Il Canto delle Sirene – Parole, note ed essenze dal Giardino degli Dei”, la nuova kermesse culturale ideata e promossa da Acqua degli Dei, con il patrocinio del Comune di Ricadi, che nell’estate 2026 porterà al Belvedere dei Cannoni di Ricadi, nel cuore della Costa degli Dei, tre serate dedicate alla letteratura, al mito, alla musica e alla bellezza del Mediterraneo. Un progetto che prende forma dalla volontà di fare del Giardino degli Dei non soltanto la casa delle essenze di Acqua degli Dei, ma anche un luogo di incontro, racconto e contaminazione tra linguaggi diversi. Un piccolo salotto mediterraneo affacciato su uno dei paesaggi più suggestivi della Calabria, dove parole, note, profumi e tramonti contribuiranno a costruire ogni volta un’esperienza differente.

Il nome della rassegna richiama uno dei miti più potenti del Mediterraneo, nonché uno dei profumi più suggestivi e incantevoli di Acqua degli Dei: Il Canto delle Sirene, simbolo di fascino, richiamo, conoscenza e viaggio. È proprio da questa suggestione che prende forma una manifestazione destinata a intrecciare cultura contemporanea e memoria antica, valorizzando la Calabria attraverso storie, libri, teatro e musica.

RACCONTARE LA COSTA DEGLI DEI CON DIVERSI LINGUAGGI

Così Fabio Muzzupappa, amministratore di Acqua degli Dei e ideatore della kermesse: «Il Canto delle Sirene nasce dal desiderio di fare de Il Giardino degli Dei un luogo capace di raccontare l’anima più profonda della Costa degli Dei attraverso linguaggi diversi. Del resto, il Belvedere è uno straordinario anfiteatro naturale che si presta meravigliosamente, soprattutto al tramonto. Parole, musica, profumi, mito e paesaggio si incontrano in uno spazio stupendo che abbiamo voluto recuperare e restituire al territorio, giorno dopo giorno, piantina dopo piantina, battaglie grandi e piccole contro l’incuria e la disattenzione. Acqua degli Dei è nata per trasformare la bellezza e le suggestioni della Calabria in essenze; oggi vogliamo che quelle stesse suggestioni possano diventare incontri, racconti ed esperienze, che siano cosa viva, respirabile».

TRE APPUNTAMENTI

La prima edizione si articolerà in tre appuntamenti. La serata inaugurale, in programma il sabato 18 luglio, sarà dedicata alla presentazione della guida Lonely Planet Calabria. A moderare l’incontro sarà la giornalista Rosita Mercatante, con la partecipazione di Denis Falconieri, autore della guida, Chiara Condò umanista e anima della libreria “Il pensiero meridiano”, e Fabio Muzzupappa di Acqua degli Dei. A seguire, dj set e soft drink. Un’occasione per raccontare e dialogare su una Calabria da attraversare e scoprire, tra luoghi iconici, nuove destinazioni e prospettive di viaggio.

Nel cuore dell’estate, il 10 agosto, la rassegna accompagna alla scoperta del mito con un reading teatrale dedicato a Ulisse, a cura dell’attore e regista Saverio Vallone, figlio del compianto Raf, accompagnato da un sinuoso sottofondo musicale. Il viaggio, il mare, il desiderio di conoscenza e il richiamo irresistibile dell’ignoto torneranno così a vivere in uno dei luoghi in cui il Mediterraneo mostra tutta la propria forza evocativa.

A chiudere la prima edizione, martedì 25 agosto, sarà una serata Jazz&Wine inserita nel circuito del Peperoncino Jazz Festival, giunto alla sua venticinquesima edizione. Protagonista il “Sunset Concert” di Simona Daniele insieme al “Francesco Miniaci Trio”. Musica e paesaggio si incontreranno così in uno dei tramonti più spettacolari d’Italia, nel segno di una convivialità autenticamente mediterranea. Per gli eventi nizio alle ore 19.30 e si svolgeranno presso il Belvedere dei Cannoni, a Capo Vaticano di Ricadi (VV).