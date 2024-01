Vibo, bancomat bloccato e anziana senza soldi: i vicini fanno una colletta

3 minuti per la lettura

Bancomat bloccato per raggiunto limite dei prelievi, un’anziana di Vibo Marina si trova senza soldi alla vigilia di capodanno ma arrivano in soccorso i vicini che fanno una colletta

VIBO VALENTIA – San Silvestro con un’amara sorpresa per un’anziana signora. Sola, con il frigo vuoto e il conto corrente bloccato.

Maria (il nome è di fantasia) è un’anziana ottantenne che vive nelle marinate. La signora in questione aveva calcolato tutte le spese da affrontare a dicembre per concludere l’anno in tranquillità: bollette, medicine e parte della spesa alimentare. Questo almeno era quello che lei pensava.

L’altro giorno, invece, l’amara sorpresa, allorché, uscita per andare al supermarket a comprare qualcosa per l’ultimo dell’anno, scopre di avere il bancomat bloccato. «Niente da fare – ci racconta in lacrime la povera donna – il bancomat mi comunica che la mia carta è bloccata». Incredula la donna tenta più volte di riprovare, ma anche i seguenti tentativi vanno a vuoto. Quindi, disperata, alla povera donna non rimane altro da fare che chiedere aiuto ai vicini.

«Due giorni fa si è sentita persa e disperata – racconta il dirimpettaio di casa -. Ha scoperto che il suo conto corrente bancario, con quei pochi spiccioli di pensione che le spettano e che bastano appena appena per arrivare a fine mese, era stato bloccato».

Stanti così le cose, la signora Maria ha pensato che solo i vicini avrebbero potuto darle una mano. E infatti sono stati proprio loro, dopo averle fatto visita per accertarsi delle sue condizioni, ad aiutarla e a farle la spesa. Venerdì mattina la donna aveva bussato alla loro porta per chiedere aiuto, dopo aver scoperto che la sua carta bancomat risultava bloccata. I vicini sono andati a casa sua. L’hanno trovata terrorizzata, tremante dalla paura e con una crisi respiratoria in atto a causa della brutta notizia ricevuta.

La povera donna ci da conferma che ad accorgersi del blocco in banca era stata lei in mattinata, andando allo sportello bancomat per prelevare dei contanti. Soldi che le servivano per comprare dei plantari a causa della sua difficoltà a camminare. I vicini hanno, quindi, telefonato al direttore della banca per capire cosa stesse succedendo, scoprendo così che il conto corrente, nel quale la donna aveva ancora 200 euro, era stato bloccato a causa di un limite di prelievo e pagamenti che non può eccedere una certa cifra prestabilita che la signora disconosceva.

E così, a causa della tredicesima percepita proprio questo mese, per la nonnina non era più possibile pagare neanche per riempire il frigo vuoto. La donna, peraltro, in quei momenti non riusciva a respirare per lo stato di agitazione. I vicini sono riusciti ad aiutarla ad attivare uno strumento per l’ossigenoterapia e hanno chiamato il 118 per gli accertamenti del caso. Nel frattempo, sono andati a farle la spesa al supermercato in modo che la donna potesse anche lei trascorrere degnamente e senza angoscia la festività del Capodanno.