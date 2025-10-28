A Pizzo il premio nel ricordo di Jole Santelli: riconoscimento a otto donne

3 minuti per la lettura

Il premio in memoria della presidente Jole Santelli ideato dall’archeologa Mariangela Preta. Premiati il merito, la competenza e il coraggio

PIZZO – Il Palazzo della Cultura per il secondo anno consecutivo ha ospitato la cerimonia del “Premio Jole Santelli.” Giunto alla sua quarta edizione, l’evento ha assunto un significato ancora più profondo, coincidendo con il quinto anniversario della scomparsa della prima donna presidente della Regione Calabria. Più che una commemorazione, è stata una potente celebrazione del suo lascito politico e umano. Un’eredità che continua a vivere attraverso le storie di donne straordinarie che combattono ogni giorno per una Calabria del merito, del coraggio e della competenza.



Ideato dall’archeologa Mariangela Preta, direttrice artistica dell’evento, e portato avanti con amore e determinazione dalle sorelle Paola e Roberta Santelli, il premio si fonda su una visione chiara: quella di Jole. Una visione che rifiutava le “quote rosa” come un privilegio, rivendicando invece per le donne il diritto di affermarsi per talento e professionalità. La serata, presentata dalla conduttrice radiofonica Francesca Russo, ha reso omaggio proprio a questo principio, raccontando una Calabria che eccelle e ispira, lontana dagli stereotipi.

LE OTTO PREMIATE RAPPRESENTANO UNO SPACCATO DEL “GENIO FEMMINILE”

Le otto premiate di questa edizione rappresentano un eccezionale spaccato del “genio femminile” calabrese. Nel campo della scienza, è stata insignita l’astrofisica Sandra Savaglio, la cui storia di “cervello di ritorno” dimostra che è possibile costruire un futuro di altissimo livello nella propria terra.



A rappresentare la tutela della memoria e del patrimonio culturale è stata l’archeologa Rossella Agostino. Quest’ultima premiata per una vita spesa a valorizzare le radici della Magna Grecia. Dal mondo del giornalismo è emersa la figura di Maria Antonietta Spadorcia, vicedirettore del Tg2, esempio di un’informazione rigorosa e autorevole.

Un simbolo di forza inarrestabile è Giusy Versace, campionessa paralimpica e senatrice, che ha trasformato una tragedia personale in un inno alla vita.



Il premio ha acceso i riflettori anche sull’imprenditoria che crea valore sociale, premiando Anna Rotella, ideatrice del “Bob Fest“. Si tratta un format che unisce l’eccellenza enogastronomica alla solidarietà, raccogliendo fondi per la ricerca contro il cancro.

Per la salvaguardia del patrimonio naturalistico, il riconoscimento è andato a Simona Lo Bianco, direttrice del progetto FAI “Giganti della Sila“.

NELL’AMBITO DEL PREMIO A JOLE SANTELLI UN MESSAGGIO POTENTE DAL MONDO DELLA SCUOLA



Un messaggio potente è arrivato dal mondo della scuola, con il premio a Mariarosaria Russo, dirigente dell’Istituto “Piria” di Rosarno. Questi, in un contesto difficile, ha fatto della sua scuola un presidio di legalità e un laboratorio di cittadinanza attiva. Infine, ha toccato il cuore di tutti la storia della biologa Marina Vercillo, che ha trasformato il dolore personale in un gesto d’amore universale, diventando testimone dell’importanza della donazione di organi e incarnando un modello di altruismo e speranza.

A ciascuna premiata è stata consegnata la preziosa scultura creata da Spadafora Gioielli, raffigurante una Calabria trasparente – simbolo della visione limpida di Jole Santelli – impreziosita da un’ametista incastonata sulla città di Pizzo e da una “J” in argento che abbraccia la regione.



L’evento, insieme al saluto del sindaco padrone di casa Sergio Pititto, si è concluso guardando al futuro. Pizzo è stata confermata come sede della quinta edizione. Un impegno a continuare a onorare la memoria di Jole Santelli non solo con le parole, ma con le azioni e i successi delle donne che, seguendo il suo esempio, stanno costruendo giorno dopo giorno una Calabria migliore.

Il Premio Jole Santelli si conferma come un faro di ispirazione per una Calabria che guarda al futuro con determinazione e talento femminile.