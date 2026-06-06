Tropea, duetto a sorpresa tra Cecè Barretta e Angelo Famao (VIDEO)

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Il centro storico di Tropea si trasforma in un palcoscenico per la nuova canzone di tra Cecè Barretta e Angelo Famao “La nostra terra”, tra l’entusiasmo dei presenti.

TROPEA – Un incontro inatteso, nel cuore di una delle località più affascinanti della Calabria, ha regalato ai tanti turisti e cittadini presenti un momento destinato a restare tra i ricordi più belli dell’inizio dell’estate tropeana. Tra le vie del centro storico, affollate di visitatori, il cantautore calabrese Cecè Barretta, accompagnato dalla sua inseparabile chitarra, è stato protagonista di un’esibizione spontanea che ha attirato l’attenzione di decine di persone. A rendere ancora più speciale l’atmosfera è stato l’arrivo del cantante siciliano Angelo Famao, uno degli artisti più seguiti del panorama neomelodico contemporaneo.

IL VIDEOCLIP E IL DUETTO TRA CECÈ BARRETTA E ANGELO FAMAO SPONTANEO TRA LE VIE DEL CENTRO DI TROPEA

I due musicisti sono stati i protagonisti del videoclip “La nostra terra”, e successivamente hanno improvvisato un altro emozionante duetto sulle note di “Tu si a fine do’ munno”, coinvolgendo il pubblico presente in un coro collettivo tra applausi, video e smartphone puntati verso la scena. Un momento di autentica condivisione che ha trasformato il centro della città in un grande palcoscenico a cielo aperto. Cecè Barretta è considerato uno degli artisti più rappresentativi della musica popolare calabrese. Originario della provincia di Catanzaro, nel corso della sua carriera ha saputo fondere tradizione, folk e cantautorato, conquistando un vasto pubblico grazie a brani che raccontano storie, sentimenti e identità del Sud Italia. Le sue esibizioni dal vivo sono spesso caratterizzate da un forte coinvolgimento del pubblico e da un legame diretto con il territorio.

IL SUCCESSO DI ANGELO FAMAO E LA MAGIA DELLA PERLA DEL TIRRENO

Angelo Famao, classe 1996, è invece uno dei volti più noti della nuova scena neomelodica siciliana. Nato a Gela, ha raggiunto la popolarità nazionale grazie a successi come “Tu si a fine do’ munno”, diventata una delle canzoni più ascoltate e condivise negli ultimi anni, soprattutto sui social network e sulle piattaforme digitali. Con milioni di visualizzazioni e una nutrita base di fan, Famao continua a esibirsi in tutta Italia. L’incontro tra i due artisti è avvenuto in maniera spontanea, regalando a residenti e turisti una parentesi di musica e allegria nel cuore di Tropea. Un episodio che conferma ancora una volta la capacità della “Perla del Tirreno” di trasformarsi non soltanto in una meta turistica d’eccellenza, ma anche in un luogo di incontro tra artisti, cultura e spettacolo.