Eros Ramazzotti abbraccia le sue radici: consegnata a Messina la cittadinanza onoraria di Joppolo

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A un anno dalla delibera del Consiglio comunale, Eros Ramazzotti ha incontrato il sindaco Giuseppe Dato e una delegazione dell’amministrazione prima del suo concerto in Sicilia per la consegna della cittadinanza onoraria di Joppolo. Un riconoscimento emozionante che celebra il profondo legame con la madre Raffaella, nata a Coccorino.

JOPPOLO – Un cerchio che si chiude, nel segno della musica, della memoria e delle radici familiari. A circa un anno di distanza dalla delibera ufficiale del Consiglio comunale, Eros Ramazzotti ha finalmente ricevuto l’atto formale che lo consacra cittadino onorario di Joppolo, pittoresco centro della costa vibonese.

L’incontro, carico di emozione, è avvenuto dietro le quinte del concerto che l’artista sta tenendo a Messina. Lontano dal clamore del palco, Ramazzotti ha accolto il primo cittadino di Joppolo, Giuseppe Dato, accompagnato da una piccola ma orgogliosa delegazione dell’amministrazione comunale. Un momento intimo e atteso, che ha sancito ufficialmente un legame affettivo e identitario mai reciso: quello del cantautore internazionale con la Calabria. La cittadinanza onoraria era stata deliberata all’unanimità dal civico consesso vibonese esattamente un anno fa, per onorare le profonde origini materne dell’artista. La madre di Eros, Raffaella Molina, scomparsa nel 2002, era infatti nata nel 1925 nella vicina frazione di Coccorino. Era cresciuta a Caroniti, prima di trasferirsi a Roma dove avrebbe costruito la sua famiglia.

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Un amore per la propria terra d’origine che la donna ha saputo trasmettere al figlio, il quale non ha mai nascosto il suo attaccamento alla Calabria, ricordando spesso la madre e i luoghi della sua giovinezza anche attraverso toccanti messaggi sui social network. L’omaggio consegnato dal sindaco Dato a Messina rappresenta molto più di un semplice attestato istituzionale. È il caloroso e simbolico abbraccio di tutta Joppolo a un figlio illustre che ha portato un pezzo del Sud in giro per il mondo.

Con il documento ufficiale tra le mani, prima di accendere l’entusiasmo del pubblico messinese con i suoi più grandi successi, Eros Ramazzotti ha così sigillato in via definitiva la sua appartenenza alla comunità joppolese. Un piccolo paese affacciato sul mare che, da oggi, può chiamare la star della musica “uno di noi”.