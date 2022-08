McDonald’s assume a Vibo Valentia, si cercano 45 addetti per il nuovo ristorante

1 minuto per la lettura

VIBO VALENTIA – McDonald’s assume personale a Vibo Valentia. Dopo la sfortunata esperienza dei primi anni 2000, la celebre catena di fast food ci ritenta con un nuovo ristorante e pertanto cerca 45 persone che potranno entrare a far parte dell’azienda.

Sono aperte le selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno alla tappa di Vibo Valentia del McDonald’s Job Tour che si terrà nella seconda metà di settembre. La società americana offre «un’opportunità di lavoro concreta, grazie a contratti stabili (che rappresentano il 92% del totale) e possibilità di crescita professionale rapida, grazie a un programma di formazione strutturato».

McDonald’s cerca personale a Vibo, candidature entro il 18 settembre

Entro il 18 settembre, i candidati interessati a lavorare per il nuovo sito di Vibo potranno partecipare alla prima fase di selezione sul sito McDonalds.it rispondendo a un questionario e inserendo il proprio cv. Ai candidati idonei verrà richiesta la compilazione di un test volto a individuare i rispettivi punti di forza.

Coloro che supereranno il test riceveranno dall’azienda una convocazione con data e orario per partecipare alla tappa del McDonald’s Job Tour di Vibo Valentia, dove avranno accesso ai colloqui individuali. Saranno presenti persone che operano nei ristoranti della zona che racconteranno e condivideranno con i candidati la propria esperienza. Per maggiori informazioni e per inviare il proprio curriculum basta andare sul sito www.McDonalds.it Altre 16 assunzioni, intanto, le sta per fare un altro marchio, quello di “Penny Market” che sorgerà sempre a Vibo Valentia accanto al nuovo McDonald’s.