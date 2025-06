Un super yacht da 80 milioni di dollari al porto di Vibo Marina

3 minuti per la lettura

Il “Vive la Vie”, sontuoso yacht di 60 metri ha fatto tappa al porto di Vibo Marina. Appartiene al magnate svizzero Willy Michel. Dopo la recente visita del “My Esmeralda”, il porto di Vibo Marina si conferma dunque ulteriormente tappa obbligata importante, sia per scali tecnici che per visite turistiche, in questo specchio del Tirreno.

Una villa galleggiante: si potrebbe tranquillamente definire il super yacht che stamattina, 9 giugno, ha attraccato al porto di Vibo Marina. È il “Vive la Vie”, sontuosa imbarcazione costruita dal prestigioso cantiere tedesco Lürssen, varato nel 2008 e consegnato l’anno successivo.

L’ARRIVO DELLO YACHT AL PORTO DI VIBO MARINA

Con i suoi 60 metri di lunghezza e uno scafo in acciaio sorretto da una sovrastruttura in alluminio, la barca ha un’impostazione elegante e confortevole, pensata per lunghe traversate.

Appartiene al magnate svizzero Willy Michel, è registrato nelle Isole Cayman, è arrivato nello scalo vibonese dopo aver lasciato Gibilterra, svettando tra le altre imbarcazioni presenti ed ammirato dalle tante persone presenti sul lungomare e nell’area del pontile intente a fare colazione.

Dopo la recente visita del My Esmeralda, il porto di Vibo Marina, anche per via della sua posizione strategica, in questo specchio del Tirreno, si conferma ulteriormente, pertanto, tappa obbligata importante per i natanti di grossa stazza, tanto per scali tecnici quanto per visite turistiche.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL “VIVE LA VIE”

Il “Vive la Vie” ha una lunghezza di ben 60 metri e una velocità di crociera, garantita da motori Caterpillar diesel, che si aggira sui 16 nodi, mentre nei suoi lussuosi interni può alloggiare fino a 12–13 ospiti grazie alla presenza di 6–7 cabine, con l’assistenza continua di 15–18 membri dell’equipaggio. La sua valutazione è di circa 80 milioni di dollari e di conseguenza anche i costi di manutenzione risultnano elevati, visto che infatti si aggirano annualmente tra 5 e 8 milioni di dollari.

DESIGN E INTERNI

Progettata esteticamente da Lürssen ed Espen Øino e con interni firmati da Art Line, è un mix raffinato di funzionalità e lusso. Il salone principale comprende aree living distinti, sala da pranzo, bar, veranda e una particolare stanza disco con tavolo in pelle di coccodrillo che si abbassa nel soffitto . È dotata di palestra, Jacuzzi sul ponte superiore, ascensore panoramico e sky bar. Le cabine dispongono di comfort esclusivi, tra cui un letto rotante nella suite armatoriale. Ogni componente è stata pensata per far vivere al viaggiatore un tragitto in assoluto relax.

LIFESTYLE E FUNZIONALITÀ

Il garage comprende tender, moto d’acqua e persino due motori da moto trasportabili a bordo, grazie alla presenza di una passerella apposita, mentre gli stabilizzatori garantiscono comfort anche in rada.

Di conseguenza, con queste specifiche, il “Vive la Vie” rappresenta un’assoluta eccellenza di artigianato marittimo, offrendo design all’avanguardia, comfort e indipendenza per crociere oceaniche; un simbolo di lusso esclusivo che si distingue sia per dimensioni ma soprattutto per dettagli sofisticati e prestazioni elevate.

DI CHI È IL SUPER YACHT ATTRACCATO AL PORTO DI VIBO MARINA

Nel 2009, il “Vive la Vie” ricevette il premio “Best Displacement Motor Yacht” nella fascia 50–60 mt ed è di proprietà dello svizzero Willy Michel, fondatore di Ypsomed Selfcare Solutions , un’azienda farmaceutica che sviluppa sistemi di autoiniezione e diagnostica. Il magnate risiede nel castello di Gümligen, vicino a Berna e a partire dal 2023 e il suo patrimonio netto è stimato a 3,8 miliardi di dollari da Forbes. Mica male.