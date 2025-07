Maestosa Aida nelle fonderie di Mongiana

3 minuti per la lettura

Il festival lirico Teatri di Pietra fa respirare d’arte e di mito: nelle fonderie di Mongiana, nel cuore del Parco regionale delle Serre, l’Aida

PER la prima volta in assoluto il melodramma verdiano, Aida, tra le rovine delle Reali Ferriere Borboniche, tra archeologia industriale e natura. Nel cuore del Parco Regionale delle Serre, nel comune di Mongiana, si conservano le rovine di quello che un tempo è stato il polo siderurgico più grande di tutta Europa: le Reali Fonderie Borboniche, un vero e proprio gioiello di archeologia industriale. In tale contesto intriso di mito, storia e tradizione il Festival del Mediterraneo e il Festival Lirico dei Teatri di Pietra proporranno, per la prima volta in assoluto, il capolavoro verdiano Aida, oggi, domenica 20 luglio alle ore 21.

La produzione operistica si preannuncia già come un autentico evento, sul piano esecutivo come su quello scenico e filologico. L’esotico melodramma in quattro atti, su libretto di Antonio Ghislanzoni, potrà vantare un cast vocale di pregio, con il soprano sudafricano di fama mondiale Pumeza Matshizika nel ruolo eponimo, il tenore Walter Fraccaro eroico Radames, il mezzosoprano Veronica Simeoni passionale Amneris, il baritono Badral Chuluunbaatar carismatico Amonasro. E ancora Sultonbek Abdurakhimov ieratico Ramfis, Deyan Vatchkov autoritario Re, Federico Parisi quale messaggero e Leonora Ilieva come sacerdotessa. Protagonisti assoluti il Coro Lirico Siciliano e l’Orchestra Filarmonica della Calabria, diretti da Mirko Musco, che saranno architrave sonora per una rappresentazione di sicuro impatto.

AIDA: UNA PRIMA ASSLUTA MONDIALE NELLE FONDERIE DI MONGIANA

“Aida” sarà inoltre rappresentata, in prima assoluta mondiale, nell’edizione critica di Anselm Gerhard che prevede l’inedito coro “palestriniano” dell’Atto III.

Si conferma quindi una programmazione di alto livello per una manifestazione che continua a riscuotere rilevanti e crescenti successi di pubblico e critica e promette, ancora una volta, di regalare emozioni uniche in luoghi suggestivi dove, attraverso il sapiente lavoro degli artisti, la leggenda corre verso l’eternità.

Durante una guerra, Aida, la figlia del re etiope, è stata fatta schiava e portata in Egitto, dove però nessuno conosce la sua vera identità. Durante la schiavitù ella si innamora del comandante delle truppe egiziane Radames che ricambia il suo amore.

UN VIAGGIO EPICO TRA AMORE E DOVERE

Maestosa, passionale e senza tempo, l’Aida di Giuseppe Verdi è molto più di una semplice opera lirica: è un viaggio epico tra amore e dovere, ambientato nell’antico Egitto ma intriso di emozioni universali che risuonano ancora oggi con forza sorprendente. Commissionata nel 1870 dal Khedivè d’Egitto per l’inaugurazione del Canale di Suez, ma messa in scena per la prima volta al Cairo nel 1871, Aida rappresenta uno dei capolavori assoluti del melodramma italiano, un’opera che ha saputo conquistare non solo i teatri storici europei ma anche i palcoscenici contemporanei di tutto il mondo.

La forza di Aida sta nel suo equilibrio perfetto tra grandiosità scenica e profondità psicologica. Le produzioni teatrali più recenti non si limitano a riprodurre le sontuose scenografie egizie con piramidi e templi monumentali, ma spesso sperimentano con proiezioni digitali, costumi futuristici o ambientazioni minimaliste che riescono a esaltare ancora di più la tensione drammatica tra i protagonisti: Aida, schiava etiope e principessa in incognito; Radamès, valoroso condottiero egiziano; e Amneris, figlia del faraone, divisa tra potere e gelosia. I momenti musicali come il celebre “Triumphal March” o le struggenti arie d’amore, restano tra i più potenti mai scritti da Verdi, capaci di stregare anche chi si avvicina per la prima volta all’opera.