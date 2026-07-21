Torrefranca Jazz Festival tra concerti e masterclass

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VIBO VALENTIA – Un appuntamento consolidato dell’estate culturale vibonese è il Torrefranca Jazz Festival, giunto alla quarta edizione, organizzato dal Conservatorio Statale di Musica “F. Torrefranca” e Ama Calabria con il patrocinio del Comune di Vibo Valentia, il sostegno del Mic Dg Spettacolo Bando Jazz e la collaborazione di Cidim e Aiam.

Alla conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa, che si svolgerà dal 21 al 25 luglio presso l’ex Collegio dei Gesuiti, erano presenti il direttore del Conservatorio Francescantonio Pollice, il presidente del Conservatorio Antonello Scalamandré, il direttore artistico del Torrefranca Jazz Festival Giovanni Mazzarino, il sindaco Enzo Romeo, l’assessore alla Cultura del Comune Stefano Soriano, in rappresentanza del presidente del Rotary Club Hipponion Vibo Valentia Daniela Rotino, la dottoressa Maria Giovanna Fusca e la direttrice di ragioneria del Conservatorio Paola Cataudella.

Durante le cinque giornate della rassegna culturale si terranno concerti, masterclass e incontri, che porteranno in città autorevoli protagonisti della scena jazz nazionale e internazionale, consolidando, così, il ruolo del Torrefranca Jazz Festival tra le principali rassegne dedicate al jazz nel panorama musicale nazionale.

«Questa quarta edizione permetterà di offrire una attività diversificata al territorio e di fare luce sul Conservatorio, che sta cercando a stare al passo con i tempi e con le altre istituzioni attraverso una proposta competitiva e attraente – ha affermato il direttore Francescantonio Pollice – Se cresce il Conservatorio di Vibo, cresce la città e tutto il suo territorio. Devo esprimere riconoscimento al Rotary Club Hipponion Vibo Valentia, che recentemente ha voluto donare al Conservatorio 50 sedie, dimostrando sensibilità nell’aiutarci concretamente».

Maggiori dettagli sono stati forniti dal direttore artistico Giovanni Mazzarino: «Il Torrefranca Jazz Festival prevede due sezioni, masterclass e dieci concerti con la partecipazione di tantissimi musicisti anche molto affermati come Mario Venuti – ha spiegato – La mattina ci saranno cinque relatori che si occuperanno in maniera trasversale di divulgazione musicale, mentre nel pomeriggio altre masterclass. La novità di quest’anno è che il Festival si terrà nel bellissimo ex Collegio dei Gesuiti, posto ideale per fruire degli spettacoli, dando beneficio anche al territorio perché porterà tante persone a Vibo».

Felice che il Festival si svolgerà nella struttura dei Gesuiti anche il presidente del Conservatorio Antonello Scalamandré: «Sono orgoglioso di avere, insieme al direttore Vittorino Naso e adesso al direttore Pollice e al consiglio di amministrazione, portato avanti questa realizzazione, che permette di avere al centro di Vibo uno spazio in cui lavorare in maniera seria e decorosa».

«Come Rotary Club Hipponion Vibo Valentia vogliamo essere vicino alla nostra Vibo, contribuendo al miglioramento dei vari ambiti e settori, da quello culturale a quello sanitario, con azioni rivolte ai giovani e alla loro crescita – ha sottolineato in seguito Maria Giovanna Fusca – È una piccola donazione, 50 sedie, che permetterà di fruire al meglio in questa storica struttura delle varie iniziative e per noi è un onore potere contribuire».

Soddisfatti l’assessore alla Cultura Stefano Soriano, secondo cui «realizzare il Festival all’interno dell’ex Collegio dei Gesuiti valorizzerà il centro storico e richiamerà gente, quindi un modo silenzioso di fare turismo e opportunità di conoscenza del territorio», e il sindaco Enzo Romeo, che ha rimarcato il ruolo del Conservatorio come «valida vetrina vibonese. Il rapporto con il Torrefranca è cresciuto nel tempo e i risultati si vedono con eventi tutto l’anno – ha concluso Romeo – Sono certo che ciò che rappresenta la nostra storia debba essere valorizzato. Pensare che Vibo Valentia diventi la città della musica a livello nazionale sarà il nostro obiettivo».

Accanto al percorso formativo, il festival proporrà ogni sera concerti e momenti di condivisione musicale, offrendo al pubblico l’occasione di ascoltare progetti jazz, omaggi d’autore, ensemble e formazioni diverse, in un dialogo continuo tra didattica, ricerca e performance I biglietti si potranno acquistare sul sito www.amaeventi.org, mentre la biglietteria all’ingresso dell’ex Collegio dei Gesuiti sarà aperta ogni sera dalle ore 20.

Tra i protagonisti dell’edizione 2026 figurano musicisti e docenti di rilievo della scena jazz italiana, tra cui Nico Gori, Rosario Giuliani, Enrico Intra, Mario Venuti, Daniela Spalletta, Giovanna Magro, Pietro Lussu, Fabio Zeppetella e Nicola Angelucci.