Salta il Carnevale Miletese 2024, l'annuncio dell'associazione

2 minuti per la lettura

L’annuncio dell’Associazione Carnevale Miletese rende ufficiale l’annullamento dell’edizione 2024 della manifestazione allegorica

MILETO (VIBO VALENTIA) – Salta l’edizione 2024 del Carnevale Miletese. Ad annunciarlo la stessa associazione Carnevale Miletese, presieduta da Antonio Sorrentino, che con una note chiude definitivamente alla realizzazione dell’edizione del ventennale.

«L’Associazione Carnevale Miletese – si legge nel testo – dopo lunghe analisi e riflessioni, ha deciso di annullare l’edizione 2024 della manifestazione allegorica inizialmente prevista per l’11 febbraio. Il Carnevale Miletese è una manifestazione complessa. Coinvolge nella sua realizzazione, tra organizzatori e partecipanti, migliaia di persone. Attrae nella città normanna oltre dieci-quindici mila spettatori provenienti da tutto il territorio provinciale e regionale. Un evento di queste proporzioni ha delle necessità di tipo organizzativo e logistico particolari che purtroppo, per diverse ragioni, al momento attuale non sono soddisfacibili».

Il sodalizio, nell’annunciare la decisione presa, ringrazia comunque «l’amministrazione comunale per la piena collaborazione prestata, tanto da aver previsto anche un contributo economico per la realizzazione dell’evento», e invita «tutta la cittadinanza a sostenere la realizzazione di eventi come il Carnevale Miletese». Eventi «che per avere successo e continuare ad attirare l’attenzione pubblica necessitano della fattiva collaborazione di tutta la comunità. A far del Carnevale Miletese il grande evento allegorico dell’anno apprezzato in tutta la regione è stata negli anni non solo l’organizzazione ma anche e forse soprattutto la partecipazione della comunità miletese. Partecipazione – recrimina il sodalizio – che purtroppo negli ultimi anni è forse venuta meno sotto il profilo dell’intensità originaria».

Come detto l’edizione 2024 avrebbe rappresentato anche l’edizione del ventennale. L’Associazione ha voluto ricordare che il Carnevale Miletese «nasceva nel 2004 esattamente 20 anni fa. Un traguardo di grande rilievo che merita di essere adeguatamente celebrato». Proprio in considerazione della ricorrenza «è all’attenzione dell’Associazione la programmazione di un evento, in collaborazione con l’amministrazione comunale, da svolgersi nel corso dei prossimi mesi con l’obiettivo di ripercorrere i primi 20 anni del Carnevale Miletese». Il tutto «con l’auspicio e l’obiettivo di ripartire da qui per rilanciare il Carnevale Miletese come grande evento allegorico regionale già a partire dal 2025. Certi della comprensione e della condivisione da parte del pubblico della sofferta decisione, vi invitiamo, quindi, a continuare a sostenere il Carnevale Miletese».