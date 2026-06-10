Antonella Corso, l’orgoglio di Jonadi che brilla in passerella

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La stilista Antonella Corso porta alla “Tropea Fashion Week” una collezione che racconta passione, sacrificio e un percorso conosciuto anche fuori Calabria

JONADI – Successo a Tropea per la quarta edizione della Tropea Fashion Week, prestigioso appuntamento che ha eletto il Palazzo Santa Chiara e le storiche vie del borgo a scenografici atelier a cielo aperto.

La kermesse, ha registrato un eccezionale successo di pubblico, catalizzando l’attenzione di couturier, addetti ai lavori, designer e collezionisti giunti da ogni angolo della Calabria e dalle regioni limitrofe per scoprire le eccellenze dell’artigianato d’autore.

L’evento, organizzato per il quarto anno consecutivo da Anna Patania, ideatrice e direttrice della manifestazione, insieme a Giulio Buccinà, ha confermato la crescita di una rassegna ormai riconosciuta come uno degli appuntamenti più attesi del settore nel Mezzogiorno. A condurre la serata il direttore artistico Franco Buccinà, che ha impreziosito una kermesse capace di convogliare in questa meravigliosa cornice le stiliste del territorio, come Milva Rizzo, e giovani talenti come Eliana Loiacono e Cristian Spinelli, oltre ad Antonella Corso della sartoria “Creo e Taglio”, reduce da bellissime esperienze che hanno avuto modo di splendere anche in contesti internazionali come il Festival di Sanremo e sulla passerella del Cinema di Venezia.

LA BELLEZZA DELLA COLLEZIONE SI È FUSA CON LA CORNICE DELLA “PERLA DEL TIRRENO”

Grande soddisfazione espressa proprio dalla stilista che pone le sue fondamenta a Vena di Jonadi, dove sorge la sua sartoria che conta risultati eccellenti e che rilanciano il territorio. In questa edizione della Tropea Fashion Week, la bellezza della sua collezione si è fusa con la cornice meravigliosa della Perla del Tirreno.

«Dopo le straordinarie esperienze vissute sui red carpet di Venezia e Sanremo, si è aggiunto un altro importante capitolo al mio percorso professionale e umano» ha commentato Antonella Corso, aggiungendo che questa sia stata «Un’esperienza di crescita, un’emozione e una conferma che il lavoro, la passione e i sacrifici vengono sempre ripagati».Si è trattato di emozioni espresse chiaramente con la sua arte, ma anche a parole.

«Vedere le mie creazioni sfilare in passerella è stato un momento intenso e ricco di emozioni. Dietro ogni abito c’è un’idea, una storia, tante ore di lavoro e la volontà di trasformare un sogno in realtà» ha spiegato la designer. Non sono mancati i ringraziamenti a chi ha reso possibile il successo dell’iniziativa: «Un ringraziamento speciale va alle splendide modelle, che con professionalità, eleganza e bravura hanno saputo valorizzare ogni mia creazione rendendo la sfilata ancora più emozionante. Grazie di cuore ad Anna Patania e Franco Buccina per aver creduto in me, per avermi dato questa opportunità e per avermi reso partecipe di un evento così importante».