Vibo Marina, Rinascita flow, la cultura rap e Tormento

A Vibo Marina l’evento di Altrove “Rinascita Flow” sulla street culture con il talk di approfondimento con Tormento e Giovanni Solonia

“Rinascita Flow” è un grande meeting degli appassionati della street culture: artisti musicali, dj, breaker e artisti visuali si danno appuntamento in Piazzetta Satriani a Vibo Marina, oggi, domenica 3 agosto, per esibirsi e confrontarsi nel primo evento vibonese dedicato al contesto rap e hip hop. Evento organizzato dall’associazione vibonese, Altrove, che, reduce dal successo del festival comico “Chi C**** t’arridi?” che ha registrato quasi 700 presenze nella sua prima edizione, ha organizzato un nuovo evento assieme al collettivo Twin H e High Monkey Studio, con il patrocinio del Comune di Vibo Valentia.

Molte le esibizioni previste, in particolare durante i momenti di “battaglia” freestyle che vedranno sfidarsi a colpi di rime improvvisate gli artisti: Tony ( @antonio.mer ) fondatore del collettivo @cosenzacampuscypher, Reset ( @matita_gialla ), Baux ( @6.baux.9 ), Ragno aka Senna ( @simonsurseine ), Dassa ( @dariodasss ), Francy ( @francypvg ), Marracuda (@marracuda) e Andmar ( @andm4r ). Si esibiranno inoltre: Houvd + Francesco Parisi, Tulvio, 0nove, Winston con il supporto dei dj Rioma e Giuseppe De Rito.

Gli organizzatori stanno selezionando, attraverso i canali social, i giovani rapper che parteciperanno all’Open Mic per esibirsi e promuovere la propria musica.

Non mancheranno i momenti di confronto e approfondimento con il talk che vedrà l’intervento di Tormento e Giovanni Salonia e la conduzione di Sandro Canori. Tormento, personalità storica del rap made in Italy, protagonista allo scorso Festival di Sanremo assieme a Shablo, Guè Pequeno e Joshua, presenterà il suo libro “Rapciclopedia” (disponibile in loco per il firmacopie) e dialogherà sulla cultura rap italiana.

CHI È IL RAPPER TORMENTO, OSPITE A RINASCITA FLOW A VIBO MARINA

Tormento, pseudonimo di Massimiliano Cellamaro, nato a Reggio Calabria il 6 settembre 1975, si distingue subito per il suo stile unico, una fusione tra rap e melodia, anticipando quello che negli anni successivi diventerà un vero e proprio fenomeno nel mondo urban. Nel giugno del 2022 pubblica insieme a Matteo Politanò per Baldini+Castoldi: RapCiclopedia. La biografia di Tormento, protagonista della scena rap italiana dagli anni Novanta, si intreccia con la storia della nascita e dell’ascesa della cultura hip hop in Italia. Per questo motivo, raccontare la vita di Tormento e come si snoda nel contesto delle diverse ere del rap è di fatto l’opportunità per costruire una sorta di enciclopedia non solo di un genere musicale, ma anche di un intero universo culturale di riferimento.

L’intervista sarà condotta da Giovanni Salonia, giornalista e autore del testo “La violenza verbale nei testi dei rapper italiani: analisi linguistica e letteraria” – Condurrà il talk il comedian romano Sandro Canori.

Protagonista della serata anche l’artista visuale Globoisterico che sarà a lavoro su una sua nuova opera durante tutto l’evento.

Appuntamento dunque per questa sera domenica 3 agosto dalle ore 18 in Piazzetta Satriani a Vibo Marina. L’evento è ad ingresso libero e gratuito ed è patrocinato dal Comune di Vibo Valentia. L’organizzazione tiene a ringraziare 148 booking per la straordinaria disponibilità.

Il programma della serata è disponibile al profilo Instagram dell’evento www.instagram.com/rinascita_flow