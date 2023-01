1 minuto per la lettura

Calabria in Tv, MasterChef 12 sbarca a Tropea

TROPEA – Giovedì 12 gennaio 2023, ore 21,15. È questa la data che vedrà nuovamente le bellezze della “Perla del Tirreno” essere trasmesse in Tv. Dopo una intera puntata del format “4 Hotel” (LEGGI), adesso è la volta di uno dei maggiori reality dell’ultimo decennio: MasterChef, in onda su Skyuno.

La città di Tropea, con uno dei suoi scorci più noti, l’iconico scoglio di Santa Maria dell’Isola, sarà infatti protagonista della puntata di dopodomani che vedrà due squadre degli aspiranti chef giudicate dagli chef stellati Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri (per lui è un ritorno dopo l’esperienza di “4 Hotel”) e Antonino Cannavacciuolo, darsi battaglia in una sfida in esterna.

IL MARE DI TROPEA A MASTERCHEF

Le riprese sono state effettuate la scorsa estate tra la curiosità delle persone, tanto che in molti non avevano mancato occasione di farsi un selfie con i tre mostri sacri della cucina italiana o scattare loro foto ricordo per poi postarle sui social.