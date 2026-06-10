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Dua Lipa e Callum Turner scelgono Tropea per la luna di miele, cena romantica nel cuore della Perla del Tirreno

TROPEA – Dopo le nozze celebrate nei giorni scorsi a Palermo, la popstar internazionale Dua Lipa e il marito, l’attore britannico Callum Turner, hanno scelto la Calabria per una breve tappa del loro viaggio da novelli sposi, confermando ancora una volta il fascino sempre più internazionale di Tropea.

La cantante, tra le artiste più amate e seguite al mondo, e il suo coniuge avrebbero soggiornato in un esclusivo boutique hotel, meta apprezzata da personalità del mondo dello spettacolo e del jet set internazionale.

DUA LIPA E CALLUM TURNER A TROPEA

Durante la loro permanenza nella cittadina tirrenica, la coppia si è concessa una cena all’insegna della tradizione gastronomica locale presso il ristorante Il Convivio, uno dei locali più caratteristici del centro storico tropeano.

A raccontare la visita è il gestore del ristorante, che ricorda con entusiasmo la serata trascorsa insieme ai due ospiti d’eccezione. «Sono arrivati intorno alle 21, accompagnati da due uomini della sicurezza. Si sono mostrati molto riservati e discreti. Hanno scelto alcune specialità della cucina locale, tra cui i ravioli con ‘nduja e cipolla, apprezzando particolarmente i sapori del territorio».

Una presenza che non è passata inosservata. Alcuni clienti hanno riconosciuto la cantante e il marito, riuscendo a scattare qualche fotografia, ma senza disturbare eccessivamente la coppia, desiderosa di vivere alcuni momenti di relax lontano dai riflettori.

«Alla fine della cena ci hanno fatto i complimenti – aggiunge il titolare –. Abbiamo scambiato con loro poche parole, senza essere invadenti. Erano in vacanza e volevano godersi la serata in tranquillità. Per noi è stato un momento speciale: non capita tutti i giorni di ospitare una star internazionale di questo livello».

La visita di Dua Lipa e Callum Turner rappresenta un’ulteriore vetrina internazionale per Tropea, ormai destinazione sempre più apprezzata da artisti, attori e personaggi di fama mondiale. Tra mare cristallino, bellezze paesaggistiche e tradizioni enogastronomiche, la “Perla del Tirreno” continua a conquistare visitatori provenienti da ogni parte del mondo, confermandosi tra le mete più ambite del Mediterraneo.