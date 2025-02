Danza sportiva: 24 vittorie per l’Asd Dance Academy F&M

5 minuti per la lettura

Un vero e proprio trionfo e le 24 vittorie dell’Asd Dance Academy F&M con l’Asd Mangone training center sono la conferma di un progetto vincente. E quando si parla di vittorie, si guarda sia all’aspetto sportivo, sia al contesto che sta alla base di ogni esecuzione. Perché da anni c’è una certezza rappresentata appunto da una scuola di danza capace di crescere ogni singola allieva con passione, amore, affetto e mille attenzioni.

La professionalità e la competenza dei maestri sono ben note: da anni arrivano straordinari risultati. Il lavoro produce sempre i propri frutti e quando si parla di risultati, ecco le vittorie, che arrivano numerose, e anche le partecipazioni, perché sono sempre tante le allieve e gli allievi che scelgono di crescere e di divertirsi con l’Asd Dance Academy F&M con l’Asd Mangone training center. Un binomio ormai ben noto nel Vibonese e capace di ottenere puntuali risultati nelle manifestazioni regionali. L’ultima delle quali ha avuto luogo a Catanzaro, organizzata dal Centro Sportivo Educativo Nazionale (Csen).

Dance Academy F&M e Mangone training center: 24 vittorie e tanti consensi

Si diceva delle 24 vittorie conseguite a Catanzaro dall’Asd Dance Academy F&M e Mangone training center. Una vera e propria pioggia di medaglie d’oro per la scuola di danza vibonese in occasione del 17° Trofeo New Hollywood Dance. A questi bisogna aggiungere i due piazzamenti al terzo posto. E non solo: è stato portato a casa anche il premio quale club più numeroso. Questo a ulteriore dimostrazione dell’affidabilità di un progetto che in tanti riconoscono ai maestri della scuola di danza vibonese. Under 5, Under 7, Under 9, Under 11, Under 13 e Over 16. Queste le categorie con le quali si è preso parte al torneo. Al solito mille attenzioni e coreografie ben eseguite, tali da riscuotere consensi convinti e apprezzamenti dalla giuria e dal numeroso pubblico.

Da tanti anni una lunga serie di emozioni

Nel momento in cui si celebrano le 24 vittorie dell’Asd Dance Academy F&M e Mangone training center, non bisogna dimenticarsi di coloro che hanno dato vita a una serie di balli da applausi. “Ogni coreografia è stata eseguita artisticamente e tecnicamente alla perfezione – questo il commento dei maestri Francesco e Morena Fortuna – e tutti sono stati meravigliosi. Un vero e proprio spettacolo. Noi maestri vogliamo ringraziare in primis la maestra Melissa Belsito, che insieme a noi coordina i gruppi. Un grazie va ai genitori per la fiducia continua che ci danno e per i bellissimi messaggi ricevuti. Un grazie alla signora Mimma e alla Mangone training center”. Da tanti anni la scuola vibonese colleziona trionfi ovunque e regala emozioni vere. Entusiasti i genitori nel vedere le loro bimbe e ragazze eseguire balli ben realizzati. Commozione a volontà e ringraziamenti sinceri ai maestri.

Coreografie e apprezzamenti

Solo latino, duo syncro latin, syncro latin e freestyle, show danza, fitness dance, danze etniche e popolari, danze orientali. Questo è ciò che si è visto a Catanzaro, dove si è svolta la nuova edizione del Trofeo New Hollywood Dance. Le atlete dell’Asd Dance Academy F&M e Mangone training center hanno vissuto una giornata indimenticabile, regalandosi tante belle emozioni. Le 24 medaglie d’oro rappresentano una grande soddisfazione. Ma ci sono altri aspetti che riempiono il cuore di orgoglio. Ci riferiamo agli apprezzamenti per i balli realizzati e alla fiducia che si continua a riservare verso l’Asd Dance Academy F&M e Mangone training center. Un club al quale affidarsi con sicurezza, per vedere realizzati tanti sogni. “La gioia delle atlete, in particolare delle più piccole, è la nostra migliore vittoria – sottolineano i maestri e le maestre – perché le vediamo felici nel mettere in pratica ciò che abbiamo insegnato. Piccole e grandi, ci mettono volontà e passione”.

Il sogno continua

I maestri Francesco e Morena Fortuna rivolgono quindi “i complimenti ai ragazzi del solo latin: ci avete regalato emozioni grandissime aver raggiunto il podio in tutte le categorie: siete stati super. Gioia, Domenica, Desire, Marta, Elena, Mara, Greta, Federica, Jasmine, Carol, Sara, Virginia, Asia, Mariachiara, Francesco, Matilde, Karol, Ilary, Melissa: siete il nostro orgoglio”. I ringraziamenti vengono poi estesi “agli organizzatori Luigi Papaleo, Rossana Grande e Carlo Papaleo e a tutta la nostra famiglia per il supporto e il sostegno continuo”. Il sogno continua, insomma, e adesso si torna a ballare per crescere ancora e inseguire nuovi traguardi.