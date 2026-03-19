Dance Academy F&M e Mangone T.C. superlativa al Trofeo New Hollywood

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La scuola di danza vibonese, da 18 anni operativa sul territorio, conquista ben 38 primi posti al torneo organizzato dal Comitato Regionale Csen

Una giornata da ricordare per l’Asd Dance Academy F&M assieme all’Asd Mangone Training Center, superlativa in occasione del Trofeo New Hollywood Dance. Giunta alla 18ª edizione, la manifestazione si è svolta al palazzetto dello sport di Lamezia Terme e ha coinvolto un gran numero di società e di partecipanti. La danza sportiva calabrese, in rappresentanza di tutte le province, ha mostrato i suoi numeri con circa mille ballerini in gara. Atleti impegnati in numerose discipline e categorie, tra cui Latin Style, Caribbean Style, Syncro, Coreografico Show Dance, Freestyle e Fitness Dance.

Anche stavolta superlativa è stata la prova offerta dai numerosi atleti dell’Asd Dance Academy F&M assieme all’Asd Mangone Training Center. Il sodalizio vibonese dei maestri Francesco e Morena Fortuna da anni rappresenta ormai una certezza sotto molteplici aspetti. E i risultati ottenuti stanno lì a testimoniare il lavoro svolto in settimana. Una partecipazione numerosa, per condividere un momento di sport e di aggregazione, fra ansie, preoccupazioni, emozioni, soddisfazioni.

38 primati per la Dance Academy F&M superlativa al Trofeo New Hollywood

Si diceva del Trofeo New Hollywood Dance al quale la Dance Dance Academy F&M e Mangone Training Center ha partecipato in gran numero. Tanti i balli eseguiti, numerose le atlete in gara, di tutte le età, che da anni hanno sposato il progetto della scuola di danza vibonese. Una scuola riconosciuto a livello regionale e non solo per il modo in cui riesce a far battere il cuore della danza sportiva. La conferma è arrivata con i 38 primi posti ottenuti a Lamezia, con coreografie eseguite in maniera impeccabile. Spettacolo, applausi, consensi. Un bottino corposo, che va così ad aggiungersi al già consistente bilancio di successi e piazzamenti ottenuti in questi anni di onorata attività.

Una realtà consolidata

Da ben 18 anni attiva sul territorio, la Dance Academy F&M e Mangone Training Center ha fatto parlare di sé anche al Trofeo New Hollywood Dance. Manifestazione organizzata dal Comitato Regionale Csen, grazie alla caparbietà del presidente Rossana Grande e dei vice Luigi e Carlo Papaleo. Una vera e propria pioggia di medaglie per la Dance Academy F&M. Ben 38 volte sul podio, con l’aggiunta di due piazzamenti d’onore e altrettanti piazzamenti al terzo posto. Inoltre ecco il premio quale club più numeroso. Perché, come si diceva, sono davvero tante le atlete che decidono di sposare il progetto della scuola di danza vibonese. Francesco e Morena Fortuna rappresentano una garanzia sotto molteplici aspetti, aiutati dalla maestra Melissa Belsito, che coordina assieme a loro i vari gruppi.

Creatività e talento

Il ricco programma della manifestazione ha permesso ai vari atleti di esibirsi in diverse categorie. La Dance Academy F&M e Mangone Training Center ha consentito alle proprie ballerine di esprimere creatività, fantasia, capacità interpretativa, tecnica e talento. Under 7, Under 9, Under 11 e Under 16 in gara, a regalarsi gioie e trionfi. «Sono stati tutti meravigliosi – spiegano i maestri Francesco e Morena Fortuna – un vero e proprio spettacolo. Ogni coreografia è stata eseguita artisticamente e tecnicamente alla perfezione. Vogliamo ringraziare in primis la maestra Melissa Belsito che insieme a noi coordina i gruppi. Un grazie va ai genitori per la fiducia continua che ci danno e per i bellissimi messaggi ricevuti. Un grazie alla signora Mimma e alla Mangone Training Center di Antonio Mangone, ormai da 18 anni presenti nella loro sede. Siamo grati anche alla nostra stilista Giovanna Cuomo che cura gli abiti». Da ricordare che la Dance Academy F&M opera su Pizzo, dopo aver gestito la scuola di danza a Vibo. Mentre la Mangone Training Center è operativa a Mileto.

Spirito di squadra

Fra gli aspetti positivi che caratterizzano da sempre la Dance Academy F&M e Mangone Training Center c’è anche lo spirito di squadra. Una grande famiglia, insomma. E alle spalle c’è la passione dei maestri, le loro riconosciute competenze. Il saper fare squadra e coinvolgere tutti. Da anni si ottengono risultati straordinari «ma ogni volta veder danzare i nostri atleti, grandi e piccoli, procura sempre una forte emozione». E allora «complimenti ai ragazzi del solo latin: ci avete regalato emozioni grandissime. Aver raggiunto il podio in tutte le categorie è un risultato straordinario. Siete stati super! Il sacrificio e lo studio ripagano sempre. Siete il nostro orgoglio». Infine: «Un grazie ai nostri genitori Giuseppina De Luca e Giuseppe Fortuna e alla nostra famiglia, a Nicola Riga e al piccolo Raffaele, nonché a Chiara Cerminara che ci supportano sempre». E adesso di nuovo al lavoro per preparare e costruire nuove emozioni e nuovi trionfi.

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