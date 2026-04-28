Ginnastica artistica: Moonlight Dancing sei volte sul podio

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Brillante partecipazione del sodalizio vibonese in occasione della gara regionale Csen 2026. Il tecnico Giandomenico Palmieri: «Soddisfatto per i risultati, ma anche per la costanza negli allenamenti»

Una bella realtà nel mondo della ginnastica artistica: stiamo parlando della Moolinght Dancing, società vibonese in evidenza ormai da tanti anni. Il lavoro del tecnico Giandomenico Palmieri porta a casa puntualmente risultati di un certo rilievo e la conferma è avvenuta in occasione del recente campionato regionale Csen 2026. Al Palazzetto dello Sport di Pianopoli la Moonlight Dancing si è presentata all’evento con 21 ginnaste in gara. Il lavoro e i sacrifici settimanali hanno trovato sfogo nei risultati finali, perché in sei delle otto categorie alla quali si è preso parte, le ginnaste del sodalizio vibonese sono salite sul podio.

Moonlight Dancing: una conferma nel mondo della ginnastica artistica

Il tecnico Giandomenico Palmieri ha portato alla gara regionale una Moolinght Dancing sempre più sicura di sé nell’ambito della ginnastica artistica. A prendere parte all’evento sia le atlete della Moolingh Dancing, con sede a Vena di Jonadi, sia quelle della Palestra Olimpia, con sede a Vibo Valentia. Atlete sempre seguite dal tecnico Giandomenico Palmieri.

Ecco i nomi delle ginnaste partecipanti all’evento: Emily Fogliaro, Sophie Giannone, Adele Caprino, Emma Hazel, Emma Gasparro, Miriam Mesiano, Ariel Bardetta, Emma Gurzì, Siria Signoretta, Melissa Pantano. E poi: Selene Bardetta, Karol Corso, Gioia Giurgola, Gloria Macri, Francesca Calcaterra, Sofia Navarra, Elena Simiele, Sofia Gurzì, Giulia Calcaterra, India Bardetta e Gioia Colacchio. Tutte le atlete hanno svolto delle performance apprezzabili, a prescindere dai risultati ottenuti.

I risultati e i complimenti del tecnico

Ed eccoci alle gare di ginnastica artistica, nelle quali la Moonlight Dancing ha ottenuto dei brillanti risultati. Csen Cup – Esordienti Individuale: 2° posto per Sophie Giannone. Csen Cup – Allieve A Individuale: 2° posto per Emily Fogliaro. Csen Cup – Allieve B Individuale: 2º posto per Ariel Bardetta. Csen Cup – Junior A Squadra: 2° posto per: Siria Signoretta, Selene Bardetta e Melissa Pantano. Csen Cup – Junior A Individuale: 2° posto per Emma Mignolo. Dopo questi piazzamenti in seconda posizione, per la Moonlight Dancing è arrivata anche la gioia del primato. Nella specialità Corpo Libero – Junior B, infatti, ecco il 1° posto per Gioia Colacchio. «Un grande plauso a Giorgia e a tutte le ginnaste in gara. Sono orgoglioso delle prove offerte e dei risultati ottenuti, ma anche per quanto fatto in settimana. Adesso sotto con gli allenamenti – così Giandomenico Palmieri – in vista delle prossime gare».