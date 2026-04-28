Ginnastica artistica: Moonlight Dancing sei volte sul podio

Ginnastica artistica: una brillante partecipazione al campionato regionale Csen per le atlete della Moonlight Dancing3 minuti per la lettura
Brillante partecipazione del sodalizio vibonese in occasione della gara regionale Csen 2026. Il tecnico Giandomenico Palmieri: «Soddisfatto per i risultati, ma anche per la costanza negli allenamenti»
Una bella realtà nel mondo della ginnastica artistica: stiamo parlando della Moolinght Dancing, società vibonese in evidenza ormai da tanti anni. Il lavoro del tecnico Giandomenico Palmieri porta a casa puntualmente risultati di un certo rilievo e la conferma è avvenuta in occasione del recente campionato regionale Csen 2026. Al Palazzetto dello Sport di Pianopoli la Moonlight Dancing si è presentata all’evento con 21 ginnaste in gara. Il lavoro e i sacrifici settimanali hanno trovato sfogo nei risultati finali, perché in sei delle otto categorie alla quali si è preso parte, le ginnaste del sodalizio vibonese sono salite sul podio.
Moonlight Dancing: una conferma nel mondo della ginnastica artistica
Il tecnico Giandomenico Palmieri ha portato alla gara regionale una Moolinght Dancing sempre più sicura di sé nell’ambito della ginnastica artistica. A prendere parte all’evento sia le atlete della Moolingh Dancing, con sede a Vena di Jonadi, sia quelle della Palestra Olimpia, con sede a Vibo Valentia. Atlete sempre seguite dal tecnico Giandomenico Palmieri.
Ecco i nomi delle ginnaste partecipanti all’evento: Emily Fogliaro, Sophie Giannone, Adele Caprino, Emma Hazel, Emma Gasparro, Miriam Mesiano, Ariel Bardetta, Emma Gurzì, Siria Signoretta, Melissa Pantano. E poi: Selene Bardetta, Karol Corso, Gioia Giurgola, Gloria Macri, Francesca Calcaterra, Sofia Navarra, Elena Simiele, Sofia Gurzì, Giulia Calcaterra, India Bardetta e Gioia Colacchio. Tutte le atlete hanno svolto delle performance apprezzabili, a prescindere dai risultati ottenuti.
I risultati e i complimenti del tecnico
Ed eccoci alle gare di ginnastica artistica, nelle quali la Moonlight Dancing ha ottenuto dei brillanti risultati. Csen Cup – Esordienti Individuale: 2° posto per Sophie Giannone. Csen Cup – Allieve A Individuale: 2° posto per Emily Fogliaro. Csen Cup – Allieve B Individuale: 2º posto per Ariel Bardetta. Csen Cup – Junior A Squadra: 2° posto per: Siria Signoretta, Selene Bardetta e Melissa Pantano. Csen Cup – Junior A Individuale: 2° posto per Emma Mignolo. Dopo questi piazzamenti in seconda posizione, per la Moonlight Dancing è arrivata anche la gioia del primato. Nella specialità Corpo Libero – Junior B, infatti, ecco il 1° posto per Gioia Colacchio. «Un grande plauso a Giorgia e a tutte le ginnaste in gara. Sono orgoglioso delle prove offerte e dei risultati ottenuti, ma anche per quanto fatto in settimana. Adesso sotto con gli allenamenti – così Giandomenico Palmieri – in vista delle prossime gare».
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