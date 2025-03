Il Kalabria Coast to Coast tra i 10 cammini più ricercati in Italia nel 2024

3 minuti per la lettura

Il Kalabria Coast to Coast porta la Calabria tra le mete più ambite dagli escursionisti di trekking rientrando ufficialmente nella top ten dei percorsi più ricercati nel 2024 sul portale Cammini d’Italia. Un riconoscimento di grande valore, ottenuto grazie a oltre 25.000 click

IL Kalabria Coast to Coast si conferma tra i cammini più apprezzati d’Italia dagli amanti del trekking, rientrando ufficialmente nella top ten dei percorsi più ricercati nel 2024 sul portale “Cammini d’Italia”: un riconoscimento di grande valore per il percorso alla scoperta di una delle zone più belle della Calabria, ottenuto grazie a oltre 25.000 click. L’annuncio è arrivato durante la 21ª edizione di “Fa’ la cosa giusta!”, la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, organizzata da Terre di Mezzo Editore. L’evento, che quest’anno si è svolto per la prima volta a Fiera Milano Rho, ha visto la partecipazione di oltre 52.000 visitatori dal 14 al 16 marzo.

UN CAMMINO DI 55 KM TRA SOVERATO E PIZZO

A promuovere il Kalabria Coast to Coast, è l’associazione Kalabria Trekking Aps guidata da Lorenzo Boseggia e Nino Calafati, che dal 2020 si occupa della pulizia, manutenzione e segnaletica dei sentieri, fornendo gratuitamente assistenza telefonica, supporto logistico e accoglienza ai camminatori. Questo cammino di 55 km, che collega Soverato a Pizzo, attraversando il tratto più stretto d’Italia, era già stato inserito tra le “50 World’s Greatest Places of 2022” dal prestigioso magazine “Time”. L’evento in Fiera a Rho

Nella sezione “Viaggi e grandi cammini” della fiera, il Kalabria Coast to Coast ha attirato numerosi visitatori, curiosi di scoprire il percorso e le opportunità offerte dalla Calabria per il turismo lento e sostenibile. Due le postazioni dedicate: una nella Piazza Calabria Meravigliosa, allestita dalla Regione Calabria, e un’altra nell’area dei Grandi Cammini. Qui, i volontari di Kalabria Trekking hanno fornito informazioni e consigli, evidenziando come il turismo responsabile stia crescendo nel cuore degli italiani.

KALABRIA COAST TO COAST: UN EVENTO TRA NATURA, CULTURA E TRADIZIONI

Tra gli eventi più significativi della fiera, si segnalano la presentazione del Cammino Kalabria Coast to Coast, all’interno della Piazza Percorsi di Terre di Mezzo; l’incontro nella Piazza dei Grandi Cammini, dedicato alla guida “Cammini di Calabria – Guida e taccuino per il viaggio” del Touring Club Italiano, che include anche il Kctc. Lo staff del Kalabria Coast to Coast

Grazie al lavoro di Kalabria Trekking, la Calabria si conferma una destinazione imperdibile per gli amanti del trekking, con percorsi che valorizzano non solo il paesaggio naturale, ma anche il patrimonio culturale, enogastronomico e storico della regione. Lorenzo Boseggia e Nino Calafati esprimono soddisfazione per questo importante riconoscimento, che “conferma il crescente interesse per il Kalabria Coast to Coast come simbolo di un turismo sostenibile e consapevole in Calabria”.