Avellino, coinvolto in un incidente stradale, il sacerdote è risultato positivo all’alcoltest. Il vescovo Aiello interviene con una sospensione temporanea.

AVELLINO – Un sacerdote della Diocesi di Avellino, parroco di un Comune a pochi chilometri dal capoluogo, è stato temporaneamente sospeso dalle sue funzioni dal vescovo monsignor Arturo Aiello dopo essere risultato positivo all’alcoltest a seguito di un incidente stradale.

Positivo all’alcoltest, vescovo di Avellino sospende parroco

L’incidente si è verificato domenica 23 febbraio, a mezzogiorno, lungo la statale provinciale 242, in località Arcella di Montefredane. Il sacerdote, alla guida di una Alfa Romeo, ha invaso la corsia opposta, travolgendo un’auto condotta da un 30enne del posto. L’impatto è stato violento e il giovane automobilista ha riportato gravi ferite, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno trasportato il 30enne all’ospedale Moscati di Avellino. Le forze dell’ordine hanno sottoposto il religioso all’alcoltest. L’esito ha confermato un tasso alcolemico ben oltre i limiti consentiti dalla legge. Di conseguenza, i militari hanno provveduto a ritirare la patente del sacerdote, a denunciarlo alla Procura della Repubblica di Avellino per lesioni personali e a sequestrare il veicolo coinvolto nell’incidente.

La notizia ha destato grande scalpore tra i fedeli, già profondamente legati al loro parroco. Tuttavia, la Curia non ha esitato ad adottare provvedimenti immediati. Informato dell’accaduto, il vescovo Aiello ha convocato il sacerdote in Curia, comunicandogli la sospensione temporanea, invitandolo a prendersi maggiore cura di sé e a intraprendere un percorso di recupero. In particolare, il prelato ha disposto che il religioso si ricoveri entro venti giorni in una comunità terapeutica già individuata per disintossicarsi dall’alcol.

Nonostante lo shock iniziale, la comunità locale ha accolto la vicenda con uno spirito di riflessione e speranza. «Si è evitata un’ennesima tragedia sulle strade irpine», hanno commentato alcuni fedeli, mentre il 30enne coinvolto nell’incidente è stato dimesso dall’ospedale e ha potuto riabbracciare i suoi cari.