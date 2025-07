Carcere di Avellino, incendio in cella: cinque agenti intossicati

1 minuto per la lettura

Carcere di Avellino, incendio in cella. Cinque agenti della Polizia Penitenziaria, intervenuti tempestivamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza i detenuti, sono rimasti intossicati.

AVELLINO – Momenti di tensione ieri sera (9 luglio) nel carcere di Avellino, dove un detenuto ha appiccato il fuoco al materasso della propria cella, scatenando un incendio che ha coinvolto l’intera sezione dei detenuti comuni. Cinque agenti della Polizia Penitenziaria, intervenuti tempestivamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza i detenuti, sono rimasti intossicati dal fumo sprigionato dall’incendio.

Secondo quanto riportato dalla segreteria della Uilpa-Polizia Penitenziaria, l’episodio è avvenuto poco dopo le 21. Il detenuto si è barricato nella cella, complicando le operazioni di soccorso. Gli agenti, nonostante il fumo denso e tossico, hanno agito con prontezza per salvare il reo e garantire l’incolumità degli altri reclusi. Le condizioni dei cinque poliziotti intossicati, trasportati immediatamente all’ospedale “Moscati” di Avellino, non destano preoccupazione. Rimane alta però l’attenzione sulle criticità strutturali e di sicurezza nelle carceri, dove episodi come questo mettono a dura prova la professionalità e la resistenza degli operatori penitenziari.

La Uilpa-Polizia Penitenziaria ha già chiesto maggiori tutele e interventi immediati per garantire condizioni di lavoro più sicure e per prevenire futuri episodi di violenza e disagio all’interno delle strutture detentive.