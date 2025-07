Rotondi, aggredito e picchiato in un bar il vicesindaco Esposito

1 minuto per la lettura

Il vicesindaco di Rotondi, Bartolomeo Esposito, è stato aggredito in un bar. Identificati gli aggressori; indagini in corso per i motivi.

ROTONDI (AVELLINO) – Bartolomeo Esposito, vicesindaco di Rotondi, in provincia di Avellino, è stato aggredito e picchiato selvaggiamente ieri sera all’interno di un bar locale. Gli aggressori sono già stati identificati dagli agenti del Commissariato di Cervinara, che hanno prontamente inviato una relazione dettagliata alla Procura di Avellino. Al momento, tuttavia, non sono noti i motivi che hanno scatenato la violenta aggressione.

Esposito è stato trasportato all’ospedale di Avellino, dove attualmente si trova sotto osservazione medica. Le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione. Il sindaco di Rotondi, Antonio Finelli, ha espresso profonda solidarietà al suo vice e ha auspicato che gli inquirenti assicurino una punizione esemplare per gli autori del gesto. Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda.