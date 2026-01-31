Bisaccia, assalto con esplosivo al bancomat

1 minuto per la lettura

Assalto al Bancomat: la banda della “marmotta” colpisce la filiale Bdm di Bisaccia con l’esplosivo, fuggendo col bottino e seminando allarme tra i residenti.

BISACCIA (AVELLINO) – Un boato squarcia il silenzio della notte nel quartiere Piano Regolatore. La banda della “marmotta” colpisce ancora in Irpinia, prendendo di mira la filiale della Banca del Mezzogiorno (Bdm) di Bisaccia, a pochi chilometri dal confine con la provincia di Foggia. L’assalto è stato fulmineo. I malviventi hanno utilizzato la tecnica della “marmotta” — un congegno metallico carico di esplosivo inserito nella fessura dell’erogatore — per sventrare il bancomat. La deflagrazione ha permesso ai ladri di impossessarsi di una parte del contante, mentre un’altra parte delle banconote è scivolata all’interno dei locali dell’istituto, rendendone impossibile il recupero immediato. In pochi minuti, prima che le forze dell’ordine potessero convergere sul posto, il commando si è dileguato facendo perdere le proprie tracce.

ASSALTO BANCOMAT DI BISACCIA: PRECEDENTI E ALLARME NEL TERRITORIO

Non è la prima volta che Bisaccia finisce nel mirino dei criminali. Solo pochi mesi fa, un analogo assalto aveva devastato il locale Ufficio Postale, scardinando l’erogatore e provocando danni strutturali così ingenti da costringere l’ufficio alla chiusura per diverse settimane.

Così come anche nel 2027, ci fu un altro furto con esplosivo al bancomat. L’episodio riaccende la preoccupazione tra i residenti e conferma come la provincia di Avellino, in particolare le zone di confine, resti una delle aree più colpite da questa specifica tipologia di reato, eseguita da gruppi altamente organizzati e specializzati nell’uso di materiale esplodente.