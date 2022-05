Prime prove di «esodo» nel segno del traffico

1 minuto per la lettura

IRPINIA- Complice una giornata quasi estiva sono stati centinaia gli irpini che ieri hanno scelto la classica domenica «fuori porta». Purtroppo per loro, sia chi ha scelto la montagna che il mare, si è trovato a far fronte con l’incubo traffico, causato sia da incidenti che dagli eventi. Un’odissea raggiungere la zona sorrentina, dove anche per la concomitante iniziativa organizzata sul Sud dal ministro Carfagna, il traffico è rimasto congestionato. Non è andato meglio a quanti, sempre verso il mare, si sono avventurati verso la Costiera amalfitana. Anche in questo caso code e rallentamenti.

Traffico di rientro intenso, infatti, sulla strada statale Cilentana con code già poco dopo l’uscita di Agropoli Nord in direzione Salerno. A rallentare ulteriormente il traffico anche due incidenti a poco distanza l’uno dall’altro, nel tratto di Capaccio Paestum, fortunatamente senza gravi conseguenze. E chi ha scelto di spostarsi in montagna e restare in Irpinia? Non è andato sicuramente meglio. Basti pensare che come avviene da un po di tempo, all’altezza di Parolise, lungo l’Ofantina ci sono state code e rallentamenti oltre che per i semafori, anche per un tamponamento.