Avellino: aggredito in carcere, morto 26enne dopo un anno di agonia

1 minuto per la lettura

Aggredito nel carcere di Avellino, Paolo Piccolo, 26 anni, è morto in ospedale, quasi un anno dopo la spedizione punitiva. L’accusa per i 7 aggressori ora sarà riformulata da tentato omicidio a omicidio.

AVELLINO – È morto la notte scorsa, 18 ottobre 2025, nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Moscati” di Avellino, Paolo Piccolo, il detenuto napoletano di 26 anni vittima, quasi un anno fa, di una brutale aggressione all’interno del carcere irpino. Il 24 ottobre dello scorso anno, Piccolo fu aggredito da altri detenuti in una vera e propria spedizione punitiva. Subì ferite gravissime: lo sfondamento del cranio e ben 26 coltellate, una delle quali perforò un polmone.

AGGREDITO NEL CARCERE DI AVELLINO L’ODISSEA SANITARIA E LE DENUNCE DEI FAMILIARI DEL 26ENNE MORTO

Da quel giorno è iniziata un’odissea sanitaria durata quasi un anno. I familiari e l’avvocato del giovane, Costantino Cardiello, avevano più volte denunciato la mancanza di cure adeguate e richiesto con insistenza il trasferimento in strutture specializzate per la riabilitazione. Dopo un breve periodo trascorso presso il Centro “Don Gnocchi” di Sant’Angelo dei Lombardi, il 26enne era stato nuovamente trasferito in ospedale. Le sue condizioni erano apparse disperate negli ultimi tempi, tanto che il giovane era arrivato a pesare meno di 25 chilogrammi.

ACCUSA RIFORMULATA DA TENTATO OMICIDIO A OMICIDIO AGGRAVATO

Nei confronti dei suoi aggressori, sette detenuti, si era aperto di recente il processo presso il Tribunale di Avellino con l’accusa di tentato omicidio. Con il decesso di Paolo Piccolo, l’accusa per i sette indagati verrà inevitabilmente riformulata in omicidio aggravato, rendendo ancora più grave la posizione degli aggressori. La morte del giovane riaccende i riflettori sulla sicurezza all’interno delle strutture penitenziarie e sull’adeguatezza delle cure fornite ai detenuti gravemente feriti.