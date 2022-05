Campania, 1828 i casi positivi – In Irpinia 196 e due decessi

1 minuto per la lettura

Sono 1.828, in Campania, i neo positivi al Covid su 11.152 test esaminati. Secondo di dati del Bollettino ordinario della Regione Campania, il tasso di incidenza, rispetto ad un numero di tamponi inferiore, è in leggero rialzo: se ieri era pari al 15,91%, ieri è 16,39%. Sei deceduti; 2 deceduti in precedenza. Negli ospedali, leggero calo ricoveri nelle terapie intensive con 36 posti letto occupati (-2 rispetto a domenica); invariata la situazione in degenza con 663 posti letto occupati. In Irpinia, 196 casi trovati su 1.142 tamponi. Sono morti per Covid al Frangipane di Ariano Irpino 2 pazienti. Si tratta di una 86enne di Frigento e di un 61enne di Villanova del Battista, entrambi ricoverati nell’Area Covid dell’ospedale. Sono 38 i pazienti ricoverati per coronavirus in Irpinia. Nelle aree Covid dell’Azienda Moscati sono ricoverati 22pazienti: 3 nella terapia intensiva del Covid Hospital e 19 nelle stanze singole d’isolamento allestite nelle diverse Unità operative della Città ospedaliera (10 Malattie Infettive, 1 Pediatria, 1 Geriatria, 1 Ostetricia e Ginecologia, 2 Medicina Interna, 1 Chirurgia Vascolare e 3 Nefrologia). Nel Presidio ospedaliero di Ariano Irpino sono ricoverati 16 pazienti positivi al Covid, di cui: 9 in degenza ordinaria (Area Covid), 5 in sub intensiva (Area Covid), 1 in Ostetricia e 1 in cardiologia.