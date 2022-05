Risale il tasso dei contagi

1 minuto per la lettura

Sono 4733 i positivi del giorno al Covid in Campania su 27011 test effettuati per un indice di contagio pari al 17,52%, in salita di un punto percentuale rispetto a mercoledì. Cinque i deceduti nelle ultime ore cui vanno aggiunti ulteriori 4 decessi precedenti ma registrati solo nella giornata di ieri. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 35 (+1 rispetto al dato di mercoledì), quelli di degenza occupati scendono a 633 dai 658 di mercoledì (-25).

Sono 432 casi trovati su 1.964 tamponi (sia antigenici che molecolari) esaminati nei laboratori abilitati della provincia di Avellino. È morto per Covid al Moscati di Avellino nell’area Covid di Nefrologia della Città ospedaliera un paziente 74enne di Mercogliano. Era stato ricoverato il 18 aprile. Sono 38 i pazienti ricoverati per coronavirus in Irpinia. Nelle aree Covid dell’Azienda Moscati sono ricoverati 20 pazienti: 5 nella terapia intensiva del Covid Hospital e 15 nelle stanze singole d’isolamento allestite nelle diverse Unità operative della Città ospedaliera (9 Malattie Infettive, 1 Geriatria, 1 Ostetricia e Ginecologia, 1 Chirurgia Vascolare e 3 Nefrologia).

Nel Presidio ospedaliero di Ariano Irpino sono ricoverati 18 pazienti positivi al Covid, di cui: 8 in degenza ordinaria (Area Covid), 5 in sub intensiva (Area Covid), 1 Ortopedia, 1 in Ostetricia e 1 in Cardiologia. È deceduto ieri mattina nell’area Covid di Medicina Interna della Città ospedaliera un paziente 90enne di Cassano Irpino, ricoverato dal 24 aprile.