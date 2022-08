Maltempo, paura in Irpinia frana Monteforte, esonda il Fenestrelle

3 minuti per la lettura

MONTEFORTE- La tanto attesa pioggia fa tremare l’Irpinia, a partire dal Comune di Monteforte Irpino dove per il maltempo per tutto il pomeriggio di ieri si è registrata la situazione più critica. Le violente precipitazioni cominciate poco dopo le 16.30 hanno messo in ginocchio le zone alte del comune mentre un fiume d’acqua ha invaso alcune strade cittadine, come via Loffredo e via Nazionale.

Numerose le auto in sosta trascinate per centinaia di metri. Il sindaco, Costantino Giordano, ha subito lanciato un appello «Non uscite di casa se non per urgentissimi motivi».

Numerose le squadre dei Vigili del Fuoco di Avellino al lavoro, sul posto anche i Carabinieri. Si sono mobilitate anche le associazioni di Avellino di Protezione Civile tramite la Regione Campania.

Evacuate cinque persone dal centro storico

Nel centro storico, la stessa zona duramente colpita l’anno scorso da un’alluvione, sono state evacuate cinque persone che si erano poste in salvo nei piani alti delle abitazioni dopo il totale allagamento dei vani terranni. Non si segnalano feriti, ma la conta dei danni è destinata a diventare consistente.

La farmacista del paese e la figlia, in quel momento appena arrivate nel proprio locale, dicono di essere salve per miracolo. La donna nella fuga è caduta ma per fortuna senza subire conseguenze gravi.

Danni anche ad alcune attività commerciali della zona, dove l’acqua è entrata fin dentro ai locali. “Nemmeno nel 2020 abbiamo avuto così paura, e ora è tempo che qualcuno ci aiuti”, dicono alle istituzioni.

Il fiume di fango proveniente dalla montagna fa davvero paura. Un problema certamente non nuovo in questo territorio e che, oggi, si è riproposto con indicibile violenza. Dopo il caldo torrido durato più di due mesi. Dopo una lunga siccità, le prime piogge sarebbero state di forte violenza ed avrebbero inciso, non poco, sul dissesto idrogeologico che, purtroppo, grava su diversi comuni della Campania e della provincia di Avellino. Questo video di Francesco Capone, girato a Monteforte Irpino, mette ben in evidenza i danni provocati dal maltempo che si sta abbattendo da qualche ora su gran parte dell’Irpinia”, afferma MVOBV Osservatorio del Monte Vergine . “Nel bollettino di ieri, evidenziato la possibilità di temporali molto violenti. Segnaliamo, ad Ospedaletto d’Alpinolo ea Summonte, accumuli di pioggia di 75 e 72 mm, rispettivamente”.

Maltempo in Irpinia, la situazione ad Avellino

Non va meglio ad Avellino dove il Torrente Fenestrelle si è gonfiato come mai prima d’ora. Inquietante le immagini dei vido che diversi residenti postano suoi social- La violenza della piena ha trascinato con se tutto ciò che è sceso dalla Montagna di Monteforte ed in pochi minuti ha rotto gli argini, divelto l’asfalro e inghiottito il ponticello che si allaccia a via Palombi. Uno spettacolo spaventoso che i residenti del posto dicono di non aver mai visto. ome sempre accade quando le piogge si fanno più copiose, disagi si sono registrati nei pressi del ponte delle Filande nel nucleo industriale di Pianodardine, con l’acqua che ha invaso il manto stradale e reso impraticabile tutta la zona.

Non a caso il sindaco di Atripalda, Paolo Spagnuolo ha comunicato che “A causa delle avverse condizioni metereologiche, è stato provvisoriamente interdetto al traffico veicolare il tratto stradale che collega Atripalda ad Avellino all’altezza del Ponte delle Filande (contrada Fellitto). In attesa di una diminuzione delle precipitazioni, raccomandiamo agli automobilisti di prestare la massima prudenza al fine di evitare potenziali situazioni pericolose».

Allagamenti anche in altre parti della città di Avellino, in particolare a Bellizzi e, quindi, tutta la strada che sale fino al Comune di Forino Diverse le segnalazioni degli utenti, tramite video, dell’acqua che ancora una volta sfiora le abitazioni. SDC