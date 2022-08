1 minuto per la lettura

In una intervista al quotidiano “la Verità” il presidente di Verde è popolare, Gianfranco Rotondi, in vista delle elezioni politiche, si esprime sulla proposta di governo possibile del centrodestra e sulla leadership di Giorgia Meloni.

«Questo è un momento storico: abbiamo avuto la Democrazia cristiana, che per anni ha assicurato ai moderati un voto utile al Paese; abbiamo avuto l’esperienza di Silvio Berlusconi, che ha realizzato una coalizione sostituendo il pentapartito. Con Forza Italia che non riesce più a federare, il carisma della Meloni dà una base di massa al popolo moderato, che altrimenti sarebbe smarrito».

Una dichiarazione senza dubbio di peso che incorona la leader di Fratelli D’Italia come guida della coalizione ma non è tutto, perché Rotondi si spinge oltre e in vista delle politiche auspica una sostegno strutturale a Giorgia Meloni

«Da democristiano – aggiunge Rotondi – mi chiedo: vale la pena farle la lotta per agitare la nostra bandierina? Forse, sarebbe meglio aiutarla a crescere ancora, assicurandole numeri e idee che possano metterla nelle condizioni di fare bene per questo Paese».

E alla domanda se in vista di queste elezioni politiche, la Meloni sia pronta per governare, Rotondi risponde: «Una volta Rocco Buttiglione mi presentò Helmut Kohl, il cancelliere della riunificazione tedesca. Volevo fare bella figura con lui e allora gli chiesi: «Come si diventa Helmut Kohl?’ Mi disse: ‘All’inizio, nemmeno Helmut sapeva che sarebbe diventato Kohl».

«Quando noi chiedevamo i voti per Berlusconi, lo facevamo con convinzione: erano gli anni delle sfide con Prodi, Rutelli o Veltroni. Adesso, il candidato percepito è la Meloni: è inutile attardarsi nella coltivazione dei cespugli, le dobbiamo piantare una foresta intorno. Viene da una cultura diversa dalla nostra, ma ha una cultura e quindi si può intestare la rappresentanza di culture diverse».