Benevento, va a pesca ma viene trovato morto nel fiume

BENEVENTO – Era uscito di casa nel pomeriggio di ieri per una battuta di pesca nel fiume Calore ma lo hanno ritrovato questa mattina morto nelle acque del fiume. La vittima è un 47enne di Solopaca, comune di circa tremila abitanti in provincia di Benevento.

L’uomo è stato individuato morto dai vigili del fuoco in una zona impervia del fiume Calore, poco distante dal quad e dall’attrezzatura da pesca che aveva portato con sé: dare l’allarme, durante la notte, sono stati i familiari, preoccupati per il mancato rientro dell’uomo nel piccolo centro della provincia di Benevento.

Le ricerche sono partite immediatamente con l’intervento dei carabinieri di Cerreto Sannita e del nucleo Saf dei Vigili del fuoco che hanno ritrovato il corpo questa mattina. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause della morte.