Benevento avrà il suo Museo Egizio: recuperata sfinge in granito

2 minuti per la lettura

Benevento, il Museo Egizio diventa realtà. La sfinge in granito recuperata a Londra ritorna nella città sannita. Massimo Osanna (direttore generale dei Musei del ministero della Cultura): «Giornata storica per la città e per l’intero Sannio».

BENEVENTO – Una sfinge in granito, recuperata a Londra dai Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale, ritrova finalmente la sua casa; torna così a splendere nella sua terra d’origine: Benevento. Non si tratta semplicemente dell’arrivo di un prezioso reperto, ma della consacrazione di un progetto ambizioso: la città sannita avrà il suo Museo Egizio. Nella cornice del Museo del Sannio, è stato presentato ufficialmente il progetto di restauro e allestimento che darà vita a una delle realtà museali più significative del Sud Italia.

Benevento, il Museo Egizio diventa realtà: ritorna la sfinge recuperata a Londra

«A Benevento non celebriamo solo il ritorno di una sfinge in granito, importantissimo reperto recuperato dai Carabinieri del comando Tutela Patrimonio Culturale a Londra e assegnato al Museo del Sannio, ma presentiamo un progetto che darà nuova vita al nostro patrimonio», ha dichiarato Massimo Osanna, direttore generale dei Musei del ministero della Cultura –. All’interno del museo sarà allestito uno spazio dedicato al materiale egizio proveniente dall’Iseion di Benevento».

Accanto a Osanna, protagonisti dell’evento istituzionale sono stati Nino Lombardi, presidente della Provincia di Benevento; Clemente Mastella, sindaco della città; Raffaele Del Vecchio, amministratore unico di Sannio Europa; e Rosanna Romano, direttrice generale delle Politiche Culturali e Turismo della Regione Campania.

«Questo museo sarà un punto di riferimento – ha sottolineato Mastella – secondo in Italia solo al Museo Egizio di Torino. Avrà la capacità di attrarre tantissimi visitatori che potranno ammirare qui a Benevento materiale egizio endogeno». Per Lombardi, «questa giornata segna un punto di svolta. Elevare la sezione egizia a museo è il risultato di mesi di collaborazione tra Provincia, Ministero, Regione Campania, Comune di Benevento e la società partecipata Sannio Europa».

Il progetto si inserisce in un contesto di rinnovata attenzione per la cultura locale. «L’evento si colloca all’indomani della conclusione delle Celebrazioni del 150° anniversario della Fondazione dell’Istituto museale da parte del Consiglio Provinciale», ha spiegato Del Vecchio.

Il Museo Egizio di Benevento non sarà solo un’esposizione di reperti, ma un centro vivo di ricerca, didattica e valorizzazione culturale. La sfinge in granito, emblema di questa rinascita, non sarà soltanto un simbolo del passato, ma il volto di un futuro culturale tutto da scrivere.