Bloccati dalla neve, escursionisti casertani soccorsi nel Parco della Maiella

1 minuto per la lettura

Bloccati dalla neve nel Parco nazionale della Maiella: soccorsi quattro giovani escursionisti di Caserta.

PENNAPIEDIMONTE (CHIETI) – Nella serata di ieri (22 gennaio), nel Parco nazionale della Maiella, quattro escursionisti ventenni originari della provincia di Caserta sono rimasti bloccati dalla neve nella zona del Rifugio d’Ugni. I ragazzi, pur vestiti in modo adeguato alle basse temperature, non disponevano dell’equipaggiamento necessario per affrontare la progressione su terreno innevato e non sono riusciti a raggiungere il rifugio.

Durante il tentativo di rientro a valle, uno dei giovani ha riportato una distorsione. Con il sopraggiungere del buio, il gruppo ha lanciato l’allarme. A intervenire, nella tarda serata di ieri, una squadra di terra del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, con il supporto del tecnico di centrale operativa del Cnsas. Raggiunti i quattro escursionisti, i soccorritori li hanno accompagnati in sicurezza fino alla strada, dove ad attenderli c’era un’ambulanza del 118. Le operazioni si sono concluse intorno alle 23.