Latitante si traveste e va all’ippodromo di Aversa: arrestato

1 minuto per la lettura

Era latitante da quasi tre mesi ma la passione per i cavalli lo ha tradito: si traveste e va all’Ippodromo di Aversa ma viene arrestato

In manette all’ippodromo con parrucca e cappellino: un latitante 35enne è stato arrestato dai carabinieri. L’uomo era sfuggito alla cattura due volte, la prima volta durante l’esecuzione di una misura, il 10 febbraio, e la seconda, il 19 febbraio, quando gli è stata contestata l’associazione per traffico di stupefacenti nel territorio di San Gennaro Vesuviano e Boscoreale.

Rimasto nell’ombra per quasi tre mesi, i carabinieri del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna (Napoli) non hanno smesso di cercarlo. A tradire il 35enne è stata la passione per le corse dei cavalli.

I militari lo hanno trovato nell’ippodromo di Aversa (Caserta): in testa un berretto e un parrucchino di capelli lunghi e castani. L’uomo è ora in carcere dopo che le due misure nei suoi confronti sono state notificate ed eseguite.