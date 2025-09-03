Caserta, imponeva cantanti neomelodici alle feste di piazza: in manette esponente dei Casalesi

1 minuto per la lettura

Imponeva cantanti neomelodici alle feste di piazza e gran parte del profitto finiva nelle casse della camorra: in manette esponente del clan dei Casalesi.

CASERTA – La Polizia di Stato ha eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di Ivo Capone, 55 anni, esponente del clan dei Casalesi, condannato a scontare oltre cinque anni di reclusione per tentata estorsione e tentata rapina, aggravate dal metodo mafioso. L’arresto è avvenuto grazie alle indagini della Squadra Mobile di Caserta e al processo che ha confermato il suo ruolo di affiliato alla fazione della famiglia Schiavone, guidata da Francesco Schiavone, noto come Sandokan.

Imponeva cantanti neomelodici alle feste di piazza: in manette esponente del clan dei Casalesi

Secondo quanto emerso, nel 2009 Capone aveva imposto a organizzatori di feste di piazza e a televisioni locali la scelta di cantanti neomelodici indicati dal clan, tra cui la compagna di uno dei boss arrestati. Gran parte dei compensi finiva nelle casse della camorra, mentre solo una parte spettava agli artisti. Non solo musica: Capone e altri affiliati del clan pretendevano il “pizzo” dai titolari di attività commerciali dell’agro aversano, costringendoli anche a comprare gadget pubblicitari – calendari, agende, penne, accendini – a prezzi gonfiati rispetto al mercato.

Il 55enne si trova nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove sconterà la pena residua. Un nuovo colpo al cuore della criminalità organizzata casertana, che conferma come il clan dei Casalesi continui a infiltrarsi nelle attività locali, imponendo regole e profitti illeciti a danno di cittadini e imprenditori.