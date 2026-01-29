Caserta, confiscati 30 milioni di beni a imprenditore contiguo al clan “Belforte”

1 minuto per la lettura

Caserta, confiscati in via definitiva 30 milioni di beni a un imprenditore vicino del clan Belforte: lo Stato incamera aziende, immobili e conti correnti.

CASERTA – Un impero economico costruito all’ombra del clan “Belforte” passa definitivamente nelle mani dello Stato. In un’operazione congiunta, la Dia, la Polizia di Stato (Divisione Anticrimine) e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta hanno dato esecuzione a un provvedimento di confisca definitiva emesso dalla Corte di Cassazione. Il verdetto conferma il sequestro preventivo già eseguito nel 2022, mettendo la parola fine alla parabola imprenditoriale di un uomo d’affari ritenuto contiguo alla criminalità organizzata. L’imprenditore, operante nei settori strategici del cemento e della ristorazione, è stato condannato in via definitiva per aver ideato un sistema criminale ingegnoso quanto spietato. Secondo le indagini, l’uomo aveva strutturato una modalità di riscossione del “pizzo” basata su sovrafatturazioni.

Questo meccanismo permetteva di mascherare il prezzo delle estorsioni sotto forma di transazioni commerciali apparentemente legali: i commercianti e le imprese taglieggiate pagavano somme gonfiate per forniture di materiali, occultando così il denaro destinato alle casse del clan per “mettersi a posto”.

SI TRATTA DI UN PATRIMONIO DI BENI CONFISCATI ALL’IMPRENDITORE DI CASERTA

Il valore complessivo dei beni sottratti alla camorra è stimato in circa 30 milioni di euro. La lista dei beni confiscati è imponente e testimonia una ramificazione economica che andava ben oltre i confini campani. Comprendeva 2 interi compendi aziendali e quote societarie, 62 unità distribuite tra le province di Caserta, Benevento, Salerno e Parma (tra cui 14 abitazioni, 2 opifici industriali, 13 terreni e 32 garage). C’era una multiproprietà nella prestigiosa cornice della Costiera Amalfitana. E, 47 rapporti finanziari, 2 autovetture e 16 mezzi industriali pesanti.